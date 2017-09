Ruth Beitia: "Esperaré a los resultados para tomar una decisión sobre mi retirada"

Etiquetas

La atleta española de salto de altura, Ruth Beitia, ha confesado estar preparada para volver a los entrenamientos aunque está esperando "a los resultados" para decidir la fecha de su retirada, confirmando que ya ha vuelto a entrenar tras un verano en el que ha tenido vacaciones en agosto "después de casi 20 años".

"De momento estamos esperando los resultados aunque ya he empezado a entrenar. He empezado a hacer actividad física y estoy yendo al circuito de Santander, donde hay días que hago clases de zumba, otros pilates, hago cosas distintas. En principio voy a ver que me dicen los resultados para tomar una decisión junto con mi entrenador", dijo Beitia a Europa Press este viernes en el acto de colaboración entre Joma y 'Go Fit', del que es embajadora.

La última competición que disputó la cántabra fueron los Mundiales de Londres del pasado mes de agosto, donde llegó muy justa por las lesiones que ha padecido a lo largo de este año, y aunque consiguió clasificarse a la final, no pudo pelear por las medallas.

"Llegar al Mundial fue una decisión que me empeñé y hemos tenido cuatro meses de montaña rusa constante y ahora hemos empezado a hacerme pruebas para ver que tengo. Me han dicho que puede ser una artritis y bueno, descartando con distintas pruebas médicas", aseguró.

Para el año 2018, la veterana atleta expresó que aún queda tiempo de preparación de cara a las grandes citas. "Todavía queda para el Mundial de Pista Cubierta en caso de que pudiera participar. Este es el año que empezaría más pronto a entrenar porque siempre acabo en septiembre y empiezo a entrenar en octubre", explicó.