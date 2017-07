Ruth Beitia: "Quiero luchar por las medallas en Londres porque es mi espacio y donde tengo que estar"

Etiquetas

La atleta española y capitana del equipo de atletismo, Ruth Beitia, tiene claro que quiere "luchar por las medallas" en el Mundial de Londres porque cree que en su "espacio" natural y se mostró feliz de dejar atrás los problemas físicos y de volver a competir, recalcando "el plus de motivación" que le supondrá el Meeting de Madrid de este viernes.

"Evidentemente quiero estar al cien por cien en Londres, luego allí ya se verá. Me encantaría pasar a la final y estar luchando por las medallas porque creo que es mi espacio y donde tengo que estar", afirmó Beitia a Europa Press tras acudir este miércoles a la presentación del Meeting de Madrid.

De cara a la pelea por el podio, la actual campeona olímpica reconoció que la rusa Mariya Lasitskene, que el pasado domingo saltó 2,06 metros, parece "imbatible" y ya "ha intentado alcanzar el récord del mundo en dos ocasiones".

"Siempre lo digo, todas son rivales, es el día 'D' y la hora 'H' y ojalá que en esa final nos lo pongamos las unas a las otras muy difíciles porque eso significa que hay un salto de altura de calidad", añadió.

La santanderina acaba de salir de un parón de casi un mes por problemas físicos y confesó que pensaba que lo iba a "pasar peor". "Es verdad que he estado estresada, y aparte de la cadera, tenía un edema en el psoas y el hombro, lo que me facilitaba tener la sensación de no tener que ir atropellada para irme a competir rápidamente, sino que los fines de semana podía descansar y respetando esos parones de uno o dos días.

"La sensación ha sido positiva, lo he llevado mejor de lo que esperaba, y ahora de vuelta a competir y estoy encantada. Creo que ese 1,90 en las dos competiciones (Lausana y Londres) se tiene que quedar atrás", destacó Beitia.

Ahora, la española será una de las atracciones del Meeting de Madrid de este viernes en Moratalaz, una prueba para la se encuentra "bien" y con "ganas de competir de nuevo en España" y delante de su "público. "Eso siempre es un plus de motivación", añadió.