Sebastian Coe asegura que Rusia ha hecho "algunos progresos", pero ve complicado que esté en Londres

El presidente de la Asociación Internacional de Atletismo (IAAF), Lord Sebastian Coe, afirmó este viernes que en Rusia "ha hecho algunos progresos" de cara a poder volver a competir internacionalmente y que están reconociendo "una necesidad de cambio", pero insistió en que es complicado que pueda participar en los Mundiales al Aire Libre de Londres de este verano.

La Federación Rusa de Atletismo (RUSAF) está sancionada por la IAAF desde noviembre de 2015 después de que se desvelase la existencia de una trama de dopaje a gran escala auspiciada por el propio Gobierno del país. Así, no hubo atletas rusos en Río 2016 y el pasado lunes, el organismo que rige el atletismo mundial indicó que era poco probable que se levantase el castigo hasta antes de noviembre.

"Trabajamos muy bien con el nuevo presidente de la RUSAF, Dmitri Shlyakhtin. Y el punto de vista de la comisión es que hay un reconocimiento en Rusia de una necesidad de cambio, particularmente con los métodos tradicionales de entrenamiento", aseguró Coe ante los medios en Melbourne.

Sin embargo, el exatleta advirtió que necesitan tener "seguro" que todo esto "es consistente con lo que también se ha dicho y expresado públicamente". "Se han hecho algunos progresos, pero todavía hay algunas áreas donde queremos ver más", subrayó.

"No creo que la decisión de no levantar la suspensión haya sido una enorme sorpresa para la RUSAF. Y por supuesto que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) todavía tiene que examinar que la RUSAF esté en conformidad con el Código Mundial", añadió Coe, que también considera que en el atletismo ruso debe haber "algún cambio cultural". "Pero no estamos moviendo en la dirección correcta", celebró.

Por otro lado, el presidente de la IAAF reconoció que consideran permitir a atletas rusos competir como neutrales en los próximos Mundiales de Londres, pero arrojó serias dudas de la posibilidad de que la RUSAF pueda estar en la cita.

"¿Este año? Probablemente no, pero podemos todavía ver atletas rusos en los Mundiales de Londres como neutrales, pero no hay ninguna garantía. Ellos lo han solicitado y necesitamos examinarles caso por caso a través de nuestra propia comisión y veremos dónde nos lleva", zanjó.