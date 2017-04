La británica Ennis-Hill no espera una disculpa de Chernova porque está en la "negación"

Etiquetas

La atleta británica Jessica Ennis-Hill no espera recibir una disculpa de la heptatleta rusa Tatyana Chernova después de que esta haya perdido el título del Campeonato del Mundo de Atletismo de 2011, dónde además estableció su mejor marca personal, y el bronce olímpico de 2008, tras conocerse una infracción por dopaje.

Chernova ganó el oro en la prueba combinada en el Mundial de 2011, relegando a la británica a la plata y además, el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) también le retiró en noviembre la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por dar positivo por dopaje sanguíneo. El pasado lunes se conoció que el COI le retiró el bronce de Pekín 2008 también por dopaje tras los reanális que el organismo está haciendo de las muestras recogidas.

La atleta rusa no ha pedido perdón públicamente después de conocerse el escándalo, y Ennis-Hill, ya retirada, no espera escuchar una. "Si ella se disculpase sería un poco más fácil, pero no creo que eso vaya a suceder", señaló en declaraciones recogidas por el periódico 'Times'.

"La gente que lo hace no cree que esté haciendo nada malo porque piensa que todo el mundo lo está haciendo. No hay muchos casos en los que la gente diga 'Lo siento mucho, no debería haberlo hecho', porque están en la negación", prosiguió.

Ennis-Hill, la cual se retiró el año pasado a los 31 años, ganó el título mundial en 2009 y 2015, espera recibir su medalla en el Estadio Olímpico de Londres este verano, dónde se celebrará el Campeonato Mundial de atletismo. "Sería muy especial recuperar mi medalla en ese estadio", indicó.

La británica explicó que no tiene exhibidas sus medallas en casa y que sería "decepcionante" conseguir una medalla de oro de esa forma. "Miras su progresión, cómo mejoran. Era un sentimiento de instinto, pero no puedes señalar y decir algo porque no lo sabes por una prueba", lamentó la exatleta.