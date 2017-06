Canet: "Espero quitarme la espina del año pasado"

Etiquetas

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) confía en poder quitarse la "espina" del año pasado en el Gran Premio de Holanda, que se disputa este fin de semana en el circuito de Assen, después de sufrir una caída que le impidió puntuar en el trazado neerlandés.

Canet, tercero en la clasificación general con 85 puntos, dejó claro que le "gusta mucho" la cita de Assen. "El GP de Holanda me gusta bastante porque en el trazado de Assen suelo ser muy rápido. El año pasado, pese a no conocerlo, se me dio bien desde el primer momento y rodamos con muy buen ritmo porque es un circuito como el de Le Mans o el de Las Américas", dijo.

"Es un circuito al que mi estilo de pilotaje se adapta muy bien. Habrá que trabajar intensamente en las frenadas para salir más rápido de las curvas porque son muy cerradas, rápidas y enlazadas; si pierdes décimas en una, lo vas arrastrando en las siguientes. Esperamos lograr un gran resultado en carrera y quitarnos la espina del año pasado", sentenció Canet.