Hamilton gana la batalla táctica a Vettel y Alonso acaba su primera carrera

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha ganado este domingo el Gran Premio de España de Fórmula 1, quinta prueba del Mundial, al ganar en una reñida batalla táctica a Sebastian Vettel (Ferrari), segundo y que retiene el liderato en el campeonato, mientras que Carlos Sainz (Toro Rosso) sumó más puntos con su séptima posición y Fernando Alonso (McLaren) logra terminar su primera carrera del año. El piloto asturiano ha finalizado en la duodécima posición.

Hamilton y Vettel lucharon en un cara a cara intenso por un triunfo reñido que finalmente se llevó el de Mercedes, que se benefició de un gran trabajo de equipo de Valtteri Bottas antes del abandono del finlandés.

Pese a la resistencia del alemán de Ferrari, que defendió su posición al extremo, una mejor estrategia en boxes y en la elección de neumáticos permitió a Hamilton ganar y lograr su segunda victoria en el Circuit de Barcelona-Catalunya tras la de 2014.

Carlos Sainz, con una carrera de menos a más y remontando, se benefició de los abandonos de Bottas, Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Raikkonen (Ferrari), así como la sanción a Pascal Wehrlein (Sauber), para mejorar en 5 posiciones su 12º lugar en la parrilla y sumar otros 6 puntos a su buen arranque de Mundial, mientras que Fernando Alonso despertó del sueño que fue lograr la 7ª posición en la calificación y entró 12º, aunque logra por fin acabar un Gran Premio tras cuatro abandonos previos.

Alonso: "El punto de inflexión vendrá después"

Tras finalizar la carrera, Alonso ha manifestado que está "contento" del fin de semana tras la "súper" vuelta de calificación y poder acabar su primera carrera del año, tras cuatro abandonos, sin "problemas mayores".

"No tenemos velocidad en recta y vas cayendo posiciones, te van adelantando. Es imposible defenderse o no es posible atacar. Contento del fin de semana, ayer una vuelta súper, hoy mi coche ha acabado sin problemas mayores, así que pasito a pasito", comentó en declaraciones a los medios tras la carrera.

Alonso comentó que arriesgó en una salida accidentada en la que Felipe Massa llegó a tocarle. "Al final no podemos coger puntos, seguramente en la salida perdimos muchas posiciones con el toque con Felipe, que no me vio, y yo estaba por el exterior. En ritmo de carrera sabíamos que no tenemos tanto como los coches de delante, aunque lo tuviéramos perdimos todas las opciones por detrás de Kvyat cuando salimos del 'pit stop'", lamentó en este sentido.

Por ello aseguró que, pese a esa séptima posición en la calificación, el cambio a mejor definitivo no llegará hasta que Honda haga los deberes y les brinde un motor competitivo. "El punto de inflexión vendrá cuando Honda traiga una evolución potente. De chasis no vamos mal para estar en Q3 y 'Top 10' de manera normal, nos falta potencia y fiabilidad. Ojalá se haya solucionado algo de fiabilidad, el coche ha terminado perfectamente", matizó.