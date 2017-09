Sainz se niega a "anunciar nada", pero ya espera "un cambio positivo"

Etiquetas

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) ha explicado que no puede "anunciar nada" sobre el "lío tan grande" que se está 'cociendo' en el futuro de McLaren, Renault y Toro Rosso, apuntando que prefiere estar "callado, a la expectativa" hasta que se pueda anunciar un "cambio positivo" para su futuro.

"Si las marcas lo dicen será verdad... Yo no soy el que anuncia nada. Todavía no sé qué va a pasar, así que no tengo ilusiones. Los cambios a veces son positivos y a veces no, espero que esta vez sea que sí", deseó Sainz ante la prensa, negándose a revelar más detalles sobre el complejo acuerdo que ya ha adelantado Bernie Ecclestone.

"Me queréis preguntar y no os puedo contar, lo siento. Cuando hay tantas fábricas y constructores envueltos en un lío tan grande como hay ahora, para un piloto, un solo individuo, salir y decir algo lo único que puedes hacer es molestar. Voy a permanecer callado, a la expectativa, a ver si se anuncia algo, y a partir de ahí ya veremos", zanjó al respecto.

En cuanto al Gran Premio de Singapur de este fin de semana, el madrileño dijo estar "preparado". "Va a ser una carrera muy dura físicamente. Con estos coches estoy preparado para lo peor, me he pasado todo el verano entrenando en calor y metiéndome en saunas a altas temperaturas. Se supone que debería estar preparado", analizó.

En el circuito urbano de Singapur, los coches de Toro Rosso deberían funcionar "bastante mejor que en Monza". "Tenemos que aprovecharlo. Esta pista representa una oportunidad y de aquí a final de año es posible que tengamos muchas, así que vamos a ir por todas", animó.