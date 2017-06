¿Efecto Volkswagen? Por primera vez en este siglo, el 50% de las ventas son diésel

Etiquetas

¿Diesel o gasolina? La pregunta que pocos españoles se hacían hace una década, ahora se la plantean casi la mitad de los que van a comprarse un vehículo nuevo. La caída en picado de los diésel en los últimos años parece no tener freno y, por primera vez en este siglo, en 2017 (datos enero-mayo) se están vendiendo las mismas unidades de coches diésel que entre el resto de carburantes. La cifra, que alcanzó el 70% en 2010, ha caído al 50%. La herida del 'dieselgate' de Volkswagen en 2015 sigue abierta.

Los datos de las matriculaciones realizadas en mayo (facilitados por Afnac, Faconauto y Ganvam), reflejan que la venta mensual de automóviles diésel supone ya menos de la mitad del total (49%). Porque la matriculación de coches con motor de gasolina no deja de crecer y se sitúa en un 46.4% del total. Además, el conjunto de híbridos y eléctricos supone el 4.6% de las ventas, muy cerca del récord de enero (5.3%).

En España se han vendido entre enero y mayo un total de 535.697 coches. De ellos, 270. 527 coches son diésel; 241.560 de gasolina; y 23.610 híbridos y eléctricos. La evolución es clara y cada vez los porcentajes están más igualados. ¿Llegará el día en el que la gasolina vuelva a ser el combustible más utilizado?

No ocurría desde finales de los 90

Los próximos meses marcarán el futuro de la gasolina y si desbanca de nuevo al diésel, pero lo cierto es que la trayectoria en esta última década es más que significativa. En el año 2010, las motores diésel tocaron techo al llevarse el 70,6% de las ventas. Números que fueron cayendo lentamente hasta 2015 al situarse en el 67.2% en enero.

Pero en septiembre de 2015, el 'dieselgate' que afectó a 6.500 coches de Volkswagen en España hizo que la venta de diésel se desplomaran. En enero de 2016, la cuota era del 61.3%, es decir, que ha caído en más de 10 puntos en poco más de un año hasta situarse en 50.5% en mayo de 2017. Esto tiene su reflejo en los vehículos de gasolina, que vuelven a los números de finales del siglo pasado, con una cuota media anual del 45,1%. Los híbridos y eléctricos se elevan hasta el 4.4% del total anual. Los motores diésel y el resto ya están a la par.

La contaminación y el precio

Los motivos de este desplome de los coches diésel son varios y se han reflejado en los datos del sector automovilístico desde 2010. Además del 'dieselgate, uno de las claves es el precio. Las subvenciones públicas para la compra de coche vienen determinadas por las emisiones de CO2, lo que supone que el mismo coche sea más caro cuando tiene un motor diésel, ya que para los fabricantes desarrollar motores diésel menos contaminantes encarece el producto. Los usuarios hacen números y al haberse igualado el precio de los combustibles, solo se amortiza esta diferencia de precio si se hacen muchos kilómetros al año.

Además, las restricciones para los coches más contaminantes que están imponiendo ciudades como parte de los protocolos anticontaminación futuros está influyendo en los compradores. París ya ha anunciado que en 2020 prohibirá circular a todos los vehículos diésel. No se endurecerá tanto la ley en España, pero ciudades como Barcelona y Madrid tomarán medidas. Carmena ya ha anunciado que en 2020 no podrán aparcar en el centro de la capital los diésel anteriores a 2006. Además, no podrán circular a partir de 2025. En la Ciudad Condal, los diésel de 2006 que no reciban distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico, no podrán circular por el centro desde el 1 de enero de 2019.