Alonso: "Creo que llegaremos bastante bien a la clasificación y carrera de Indianápolis"

El piloto español Fernando Alonso aseguró que, a pesar del poco tiempo de preparación del que dispone para preparar las 500 Millas de Indianápolis, él y su equipo llegarán "bastante bien" para la clasificación y la propia carrera, tras una segunda sesión de entrenamiento "muy positiva" en la que circuló con tráfico por primera vez.

"Ha sido un día positivo y productivo con muchas vueltas y mucho aprendizaje. Hemos corrido con tráfico al final, información sobre la que dormiré y utilizaré para ser un mejor conductor oval mañana. Me he sentido bien, como esperaba. Creo que llegaremos bastante bien a la clasificación y carrera", afirmó Alonso en declaraciones recogidas por 'Autosport'.

El asturiano realizó 117 vueltas durante este segundo día de entrenamientos, más que cualquier otro piloto, y terminó con el vigésimo cuarto mejor tiempo y una velocidad de 355,7 km/h.

En cuanto a la conducción con tráfico, el piloto ovetense compartió lo aprendido en esta sesión y subrayó que "está en el mejor equipo" para aprender y prepararse para la gran cita estadounidense.

"Obviamente, aquí es muy importante mantenerse cerca del coche que tienes delante para sacar provecho en la siguiente recta, por lo que ha sido útil. Estoy en el mejor equipo para eso. Mis compañeros han estado increíbles ayudándome, sabía que estaban cuidando de mí en algunos momentos de la carrera, así que ha sido bueno", resaltó.

Por otra parte, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 admitió que está tomando nota de las actuaciones y la técnica de los demás pilotos. "Es mi primera vez, aprendiendo aquí en cada vuelta cuando les persigo, qué hacen, cómo atacan, cómo se preparan para adelantar", prosiguió.

Además, Alonso insistió que trabaja 24 horas al día con "dedicación" para llegar en condiciones, con sesiones matutinas en el simulador de Honda en Indianápolis para ayudarle a acelerar sus progresos.

"Son 24 horas de dedicación para el último mes y medio. Estudio los datos que me proporciona el equipo, veo muchos vídeos de las carreras de años anteriores. No hemos puesto todo en su sitio porque no hay tiempo para ello, pero seguimos experimentando con la configuración, con la conducción en tráfico. Creo que llegaremos bastante bien a la clasificación y la carrera", concluyó.