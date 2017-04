Alonso: "Es una carrera difícil, pero ahora lo será aún más"

Etiquetas

El piloto español de McLaren Fernando Alonso aseguró que la carrera que afronta este domingo en el circuito de Sakhir, tercera del Campeonato del Mundo, ya era "una carrera difícil" pero que después de que se rompiera el motor lo será "aún más" tras la clasificación del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1.

"Se ha roto el motor. Venía bien, había mejorado medio segundo la vuelta de la Q1, así que yo creo que podíamos repetir ese 14º, 13º, 12º, depende de lo que hagan los demás pero al salir de la última curva se rompió y ya entré despacito en el 'pit-lane'", valoró el asturiano, que saldrá desde la decimoquinta posición este domingo.

"Será una carrera difícil, ya lo era pero ahora lo es aún más, cambiando la unidad de potencia para mañana, no habiendo 'warm up', no tenido posibilidad de calibrar el motor. Seguramente no haremos la carrera con toda la potencia normal disponible, que ya es poquita. Así que será una carrera complicada", explicó Alonso.

Además, el asturiano señaló que intentará "sacar algo de provecho" y esperará a ver "qué pasa delante" sobre todo durante la salida que "siempre es complicada" en este circuito. También comentó las dificultades tras tener que cambiar el motor a estas alturas.

"Pones un motor nuevo y la primera vuelta que das es la vuelta de formación, luego el semáforo verde. Espero que podamos dar con los 'settings', pero siempre es bueno hacer una sesión por lo menos para poder calibrarlo de la mejor manera posible. Así que me espero una carrera difícil, ya lo era, pero un poquito más. A ver si podemos sacar algo de provecho, a ver que pasa delante nuestro en la salida que siempre es complicada aquí y normalmente ayuda a los demás", apuntó.

"La crono nunca es fácil. No tienes la posibilidad de poner un motor nuevo y dar unas vueltas para ponerlo un poco a punto. En ese sentido un momento malo, no lo decidimos y ojalá no llegasen nunca, que solo cambiásemos los motores, cuando toca kilometraje y no cuando se rompen que es la normalidad", declaró.

"Estábamos muy cerca unos de otros. Yo creo que rondaba entre el 12 y el 15. Incluso en la Q1 estábamos a 1.2 de la 'pole-position'. Yo creo que con el déficit de potencia que tenemos, en este Gran Premio se ha demostrado que tenemos uno de los mejores chasis del campeonato", señaló.