Alonso decidirá su futuro en septiembre: "Si las cosas no cambian, hay que cambiar de proyecto"

Etiquetas

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) se ha fijado septiembre como el momento en el que decidirá su futuro en la Fórmula 1, aunque ha dejado claro "si las cosas no cambian, hay que cambiar de proyecto" después de un trienio infructuoso de alianza McLaren-Honda, explicando que estará "muy abierto a la decisión" que tomará cuando haya reflexionado sobre ello.

"(Para seguir en McLaren) tenemos que ganar. Si ganamos antes de septiembre, que es cuando tomaré la decisión, entonces me mantendré aquí. No sé lo que haría, en septiembre ya lo pensaré", explicó Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Mónaco, donde no escondió que su continuidad en el equipo inglés es más que dudosa.

"Nunca se sabe, no puedes estar seguro al cien por cien de lo que voy a hacer en junio, pero todos queremos ganar. Zak (Brown) ya habló ayer del problemas con Honda, él quiere ganar y que McLaren esté en la lucha por el título. Si en tres años no estamos en esa situación las cosas tienen que cambiar, lo mismo para mí que para el equipo. Si las cosas no cambian, hay que cambiar de proyecto. Pero hasta que no me siente conmigo mismo después del verano no puedo decir que esté seguro al cien por cien. Estoy muy abierto en esta decisión que tomaré después del verano", reflexionó.

Preguntado por cómo afectaría a su futuro un posible cambio de motorista en McLaren -si se decidirían a cambiar Honda por Mercedes-, el asturiano no dejó lugar a dudas: "No va a tener ninguna incidencia en mi decisión".

Sea en el equipo sea, Alonso aclaró que ya ha "dicho muchas veces" que su "mayor prioridad es el tercer título mundial de Fórmula 1". "El mejor coche que puedo conducir ahora mismo es un F1, pero probar una categoría nueva, llegar y ser competitivo me hace sentir que no tengo que preocupar por el futuro. Si no puedo ganar ese tercer título, sé que podré ir a otras categorías y tener opciones de ganar", dijo sobre su reciente participación en las 500 Millas de Indianápolis.

El ovetense solo tuvo palabras positivas sobre la "experiencia fantástica, muy buena y muy intensa" vivida en suelo estadounidense, donde comprobó que "toda la atmósfera es diferente, la gente está más relajada, feliz, todo el mundo está orgulloso de la carrera".

"No digo que aquí sea diferentes, pero con todos los negocios que hay alrededor de la F1... Pero es porque la F1 es mayor, pasa en todos los deportes. La Indy es más relajada, aquí en la F1 todo tiene muchas mas presión", comparó.

Además, Alonso también dejó claro que, si la Fórmula 1 decide seguir aumentando el número de carreras en el calendario, tal y como pretenden los nuevos propietarios, él optaría por abandonar la competición.

"Si el calendario tuviera 25 carreras abandonaría el Mundial. Empecé cuando el calendario tenía 16 carreras, ahora seguimos incrementando el número cada año y estamos en una cantidad que ya es lo suficientemente exigente entre entrenamientos, eventos para patrocinadores, carreras... Ya es suficiente. En este punto de mi carrera considero que tener calidad de vida es mas importantes que hacer mas temporadas en la F1. Si el calendario se mantiene en 20 ó 21, no tendría problema en seguir", apuntó.