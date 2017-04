Alonso: "Tenemos un gran problema con la unidad de potencia"

Etiquetas

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha recalcado que tienen "un gran problema con la unidad de potencia", después de que su monoplaza se quedase parado y no consiguiese ni empezar el Gran Premio de Rusia de este domingo, y ha afirmado que hay "bastantes cosas que mejorar" para próximas citas.

"Es un gran problema con la unidad de potencia. Ojalá podamos resolver las cosas lo más rápido posible, porque no hemos acabado ninguna carrera este año, esta ni siquiera hemos podido participar en ella. Quedan bastantes cosas que mejorar", declaró a los medios de comunicación tras su retirada.

El asturiano reconoció que empezó a percibir problemas durante la vuelta de calentamiento. "El motor, nada más arrancar la vuelta de formación, no tenía la potencia normal. Me dijeron que podíamos cambiar algunas cosas en el volante para intentar recuperar el sistema ERS, las baterías, pero no hubo manera. Al final de la vuelta se paró el coche a la entrada del 'pit lane'. Esta vez no pudimos ni participar en la carrera", manifestó.

"Son cosas que pasan, así es el deporte. Los pilotos llegamos a los Grandes Premios el fin de semana, conducimos lo más rápido que podemos, ayudamos al equipo en todo lo que podemos, y nos volvemos a casa para preparar físicamente el próximo Gran Premio. El próximo es especial porque es en casa, en España", añadió.

En este sentido, se tomó con humor su abandono. "Voy a intentar ver si hay un avión un poco antes, no parece que haya. Veré la carrera tranquilamente y me tomaré un helado, que hace calor", manifestó.

Por último, no quiso valorar el nuevo acuerdo entre Honda y Sauber para que la fábrica japonesa le surta de motores a partir de 2018. "No tengo mucho que decir, es una pregunta para Honda y para Sauber. Si ellos están contentos, bienvenidos", dijo. "Si lo han hecho supongo que creerán que será positivo para ellos. Veremos en 2018 qué pasa con cada uno de nosotros", concluyó.