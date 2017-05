Alonso: "Estoy pilotando al máximo pero no tengo armas para luchar"

Etiquetas

Sobre Indianápolis: "No le veo ninguna continuidad, la Fórmula 1 seguirá siendo mi única vida"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha catalogado de "frustrante" el no poder competir por estar en cabeza y ha señalado que pese a sentirse bien y pilotar "al máximo" su MCL32 no le permite tener "armas para luchar" con los pilotos cabeceros, si bien confía en hacer un buen fin de semana en el Gran Premio de España antes de embarcarse a la aventura de las 500 millas de Indianápolis.

En una entrevista a Europa Press, el asturiano aseguró que a veces es "frustrante" el no poder luchar por las primeras posiciones. "Me siento bien, en un buen momento de forma, estoy pilotando al máximo pero no tengo las armas para luchar con los de delante", comentó.

Así, cree que sólo la "paciencia y mucho trabajo" le permitirá acercarse a lo que más anhela, ser competitivo. "Sabes que no van a llegar del cielo de un día para el otro las prestaciones del coche. Echo de menos la lucha por la victoria, por los podios, estar a un nivel competitivo. Vamos a intentar que llegue algún podio o alguna victoria para sumar un poco porque faltan esos resultados", señaló optimista.

"Hay que ponerse las pilas y ayudar a Honda en todo lo que podamos para sacar potencia de ese motor, que seguramente es lo único que nos falta. En aerodinámica, chasis, estamos en el 'top' y nos falta solamente potencia", comentó al respecto de la falta de potencia de su unidad Honda en el McLaren.

Este fin de semana llega al Circuit de Barcelona-Catalunya el GP de España de Fórmula 1, quinta prueba del Mundial, que afronta "con ganas e ilusión", pero que ha comenzado con una avería nada más empezar los entrenamientos libres. "Es muy especial tanto para Carlos Sainz como para mí sentir el apoyo de la gente y de la afición, te da algo extra. Siempre quieres hacerlo bien por ti mismo y por el equipo pero en esta ocasión también por la gente. Espero que sea un gran fin de semana", auguró.

Por otro lado, nada más acabar la carrera el domingo partirá hacia Indianápolis para el reto de las 500 millas, una experiencia que le hace ilusión. "Para ser el mejor piloto del mundo tienes que competir en las mejores carreras del mundo y contra los mejores, en los mejores escenarios posibles. Las 500 mullas de Indianápolis es un evento espectacular, con 400.000 personas no hay un evento que reúna tanta gente en un mismo lugar", comentó.

"En un principio no me veo ganador. Voy con la mira puesta en vivir todo aquello y tener una experiencia positiva de una de las carreras más grandes del automovilismo. Luego es cierto que cuando baje la visera el domingo y empiece la carrera toda tu concentración y todas tus artimañas para poder ganar florecerán y espero hacer un buen resultado", señaló sobre sus aspiraciones deportivas para la mítica carrera de la IndyCar.

No obstante, pese a querer tener la 'Triple Corona' junto al GP de Mónaco y las 24 horas de Le Mans, señaló que su vida es la Fórmula 1. "Va a ser muy puntual. Mi vida y mis cualidades se han desarrollado para la Fórmula 1 y tomo esta aventura en Indianápolis como una oportunidad donde vivir algo diferente, donde quiero seguir mejorando como piloto, pero de ahí al futuro no veo ninguna continuidad por ese camino, la Fórmula 1 seguirá siendo mi única vida", manifestó Alonso.