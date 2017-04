Alonso rompe motor y saldrá 15º con Sainz 16º y Bottas en la 'pole'

Todo lo que podía salir mal, salió mal. Nadie en Toro Rosso esperaba caer en la Q1, pero en la vuelta decisiva el monoplaza de Carlos Sainz dijo basta por un fallo de potencia. En McLaren sí esperaban problemas en el MCL32, así que ver a Alonso pasar a la Q2 pero ni poder salir a pista por una rotura de motor no fue más que el pan de cada día. El asturiano saldrá 15º, Sainz 16º y Bottas primero tras arrebatar la 'pole' a Hamilton.

Las previsiones eran favorables para Sainz y complicadas para Alonso en la Q1. El de Toro Rosso marcó un primer tiempo que le colocó sexto, lejos de la zona de peligro, pero el resto de pilotos fueron mejorando sus tiempos y Sainz se lo jugó todo a una última vuelta, como es habitual.

Alonso había sacado el máximo a su MCL32 siendo 15º. Sainz venía batiendo récords en la vuelta decisiva. Todo hacía presagiar la eliminación de Alonso en la Q1 y el pase de Sainz a la Q2, pero el Toro Rosso le jugó una mala pasada.

En la última curva de la última vuelta un fallo de potencia detuvo su monoplaza, dejándole fuera de la Q2 de manera inesperada.

De absolutamente nada le sirvió a Alonso salvar su puesto de privilegio en la siguiente tanda. Los monoplazas comenzaron a rodar, los Mercedes dominaron de nuevo por delante de los Ferrari y todas las miradas se dirigieron al 'box'.

Faltaban 5 minutos y Alonso no había salido. El asturiano se bajó del coche y ya no se volvería a montar. Otra vez los problemas del MCL32 le privaron de rodar. "Se ha roto el motor", confirmó Alonso al final. Sin duda alguna, una calificación para olvidar en el ámbito español.

Qualifying is over for ALO 😕He's out of his car and marooned in P15 with under two minutes left in Q2#BahrainGP 🇧🇭 #Qualipic.twitter.com/4gqkhTxKfX