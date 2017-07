Alonso: "Me voy encantado, es una de las mejores cronos del año"

Etiquetas

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha asegurado que este sábado, en el Gran Premio de Austria, ha vivido "una de las mejores" sesiones de calificación "del año", por lo que termina "encantado", y ha explicado que si en el Gran Premio de Azerbaiyán terminaron en los puntos "saliendo últimos" espera que en esta ocasión sea "más fácil" lograr algo positivo desde la duodécima posición.

"La crono de hoy es una de las mejores del año, aunque lo repito todos los sábados. Me voy encantado con cómo salen las cosas en lo personal. En la Q1 tuvimos un problema en el flujómetro y pasaba menos gasolina; en el segundo intento de la Q1 hubo un poco de pánico, no sabía si era el motor o no. Al final dieron con el problema rápidamente, cambié cosas en el volante y en la Q2 pude volver a la normalidad", señaló a Movistar F1 tras la sesión de calificación.

En este sentido, el asturiano reconoció que se marcha con una sensación "muy buena". "Hubo vueltas muy buenas, una crono en la que le hemos sacado todo el partido al coche, no había más donde exprimir. Me quedo con muy buenas sensaciones en cuanto a preparación, en cuanto a cómo han ido las vueltas y en cuanto a conducción", afirmó.

Por otra parte, el bicampeón mundial relató los problemas en su unidad de potencia, que le obligó a volver a la especificación número 2. "Ayer por la noche me dijeron que habían encontrado un problema, que seguramente se había roto el 3 -número de especificación del motor-, así que volvimos al motor antiguo, al de Bakú", manifestó.

Por último, Alonso indicó que la duodécima es "una posición más o menos esperada". "Entre el ocho y el 13 tenemos que estar en condiciones normales. A ver si podemos hacer una buena carrera desde ahí. En Bakú cogimos puntos saliendo últimos, así que ojalá saliendo duodécimos sea más fácil. Creo que va a ser una carrera durilla", concluyó.