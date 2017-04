Bottas da su primer golpe sobre la mesa con una victoria en Rusia y Sainz puntúa

Valtteri Bottas ha demostrado que no llegó aMercedes para ser una simple comparsa de Hamilton y en su cuarta carrera en la escudería alemana ha conseguido la primera victoria de su vida en la Fórmula 1. El finlandés ha superado la presión del alemán Sebastian Vettel en las últimas vueltas y alzarse con la primera posición en el Gran Premio de Rusia, cuarta cita del Mundial, en la que el español Fernando Alonso ni siquiera pudo comenzar la carrera y Carlos Sainz terminó puntuando al ser décimo.

El piloto de Mercedes consiguió, en su cuarta carrera a bordo de la 'flecha plateada', su primer triunfo en el circuito. El escandinavo adelantó con una gran salida a Vettel y comenzó a empujar hasta el final para mantenerse por delante y obtener su objetivo primordial, que no era otro que el triunfo. Sin embargo, tuvo que aguantar las embestidas del Ferrari en los últimos compases. El podio lo completó su compatriota Kimi Raikkonen, que consiguió mantener a raya al tricampeón del mundo, el británico Lewis Hamilton.

Por su parte, las sensaciones de los españoles fueron agridulces. Mientras que Carlos Sainz hizo un trabajo serio para terminar puntuando una carrera más, y ya van tres de cuatro en lo que va de temporada, Fernando Alonso ni siquiera pudo tomar parte en la salida en Sochi por problemas con la alimentación de su batería. Es la cuarta carrera consecutiva que no puede acabar el piloto asturiano, tras no conseguirlo en Australia, China y Baréin.

Congrats @ValtteriBottas on your first win in F1! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻