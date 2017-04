Bottas: "Mi ritmo fue decepcionante"

Etiquetas

El piloto de Mercedes Valtteri Bottas afirmó que su "ritmo de carrera" fue "decepcionante" y añadió que no "fue un buen día", pese a acabar tercero este domingo en el Gran Premio de Baréin, tercera cita del Mundial de Fórmula 1.

"Había un problema con las presiones de los neumáticos, que realmente podía sentir desde la segunda vuelta. Yo estaba resbalando con la parte trasera, luchando para conseguir potencia, por lo que el ritmo no era bueno y Vettel estaba presionando, yo sólo no podía seguir el ritmo. Los neumáticos estaban cayendo", apuntó.

"Creo que el segundo tramo no fue tan mal. Todavía luchando contra el sobreviraje, pero mucho menos que en el primero, y luego la última parte, una vez más tuve que ajustar el equilibrio del coche, pero aún no podía conseguir que la parte trasera funcionase. Realmente extraña la carrera para mí y el ritmo era decepcionante pobre para mí. No fue un buen día para mí", explicó.

El piloto finlandés aseguró que es la primera vez que se encuentra con problemas en las presiones de los neumáticos. Y añadió que desde el momento en que tuvo lugar este fallo "estaba limitado" por el rendimiento de la parte trasera de su coche.

"Creo que es la primera vez que encontramos algunos problemas con las presiones de los neumáticos y eso explica los problemas en la parte trasera. Desde ese momento estaba limitado e intenté solucionarlo. Una pena, el objetivo de hoy era mucho, mucho más alto", señaló.

A pesar de los problemas con la presión de los neumáticos Bottas aseguró que fue el mejor fin de semana que ha tenido desde que está en el equipo. "Bueno, creo que este fue el mejor fin de semana con el equipo, pero hay mucho más por venir", afirmó.