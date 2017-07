Bottas: "Ha sido la salida de mi vida"

Etiquetas

El piloto finlandés de Fórmula 1 Valtteri Bottas (Mercedes) se ha mostrado muy satisfecho después de conseguir la victoria este domingo en el Gran Premio de Austria, en el que asegura haber hecho "la mejor salida" de su vida y se mantiene, de esta forma, en la tercera posición del campeonato.

"Ha sido la salida de mi vida, he comenzado muy bien. Al comienzo de la carrera me he sentido cómodo, he podido controlar el ritmo. En las últimas vueltas he tenido un 'dejà vu' como en Rusia, pensaba que Vettel me iba a alcanzar, el final ha sido muy difícil", afirmó el piloto durante la ceremonia de podio.

Con esta victoria, el escandinavo ya suma dos en su palmarés junto a la que consiguió en Rusia, además de ser el tercer podio consecutivo de la temporada. "Es mi segunda victoria en mi carrera y la segunda este año, estoy muy contento. Sólo tengo que darle muchas gracias al equipo por hacerlo posible", declaró.

Pese a la victoria y a estar en tercera posición en la clasificación del campeonato a 35 puntos de Vettel y a 15 de Hamilton, el de Nastola quiso ser precavido. "Ganar el campeonato es posible, pero todavía queda mucho, no hemos llegado ni a la mitad del campeonato y aún seguimos avanzando, sumando puntos. Tenemos que desarrollarnos cada vez más como equipo y hay que disfrutar cada momento", concluyó.