Canet: "Estamos satisfechos con el trabajo de hoy"

El piloto español de Moto2 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha afirmado que el equipo está satisfecho con el trabajo que han realizado tras certificar su segunda plaza en la parrilla de salida del Gran Premio de España después de marcar un tiempo de 1:46.441 en la calificación celebrada este sábado.

"Ayer apenas pudimos rodar, por lo que tener una buena base de puesta a punto -la que conseguimos en este circuito durante la pretemporada- nos ha servido para trabajar bien y de manera ágil durante los entrenamientos de hoy, por lo que estamos satisfechos con el trabajo que hemos realizado", afirmó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, valoró positivamente el ritmo del equipo, que tiene el objetivo de acabar en los primeros puestos de carrera. "Estamos contentos con el ritmo que tenemos y espero poder luchar mañana por estar en el grupo delantero en carrera, que es nuestro objetivo desde principio de temporada. Hay hasta 14 pilotos rodando en el mismo segundo, pero creo que en carrera el grupo de cabeza será más reducido", declaró.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, aclaró que no pudieron resolver los problemas con el tren delantero tras acabar en decimocuarta posición con un tiempo de 1:47.000. "En el entrenamiento de clasificación, aunque hemos trabajado en la dirección correcta, no hemos terminado de resolver los problemas con el tren delantero, por lo que el 'warm up' de mañana será importante para nosotros", comentó.

"Hemos rodado con diferentes compuestos, pero no hemos conseguido hacer una vuelta perfecta. No estoy satisfecho con el resultado de hoy porque salimos muy atrás y seguramente mañana no será fácil recuperar en carrera porque creo que se formará un grupo de tres o cuatro pilotos que, si salen bien, se podrán escapar dado que tienen un ritmo superior. Creo que habrá un segundo grupo más numeroso dónde se tendrá que luchar mucho, así que espero hacer bien las primeras vueltas y engancharme al primer grupo", sentenció.