Canet: "Mis sensaciones a lo largo del día han sido muy buenas"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) reconoció que tuvo "sensaciones muy buenas" durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Francia, pese a que nunca había rodado con lluvia en el anterior asfalto del circuito de Le Mans.

"Se nota mucho el nuevo asfaltado; yo no había rodado bajo la lluvia con el asfalto anterior, pero tenía entendido que resultaba muy resbaladizo y había muchas caídas. Sin embargo, mis sensaciones a lo largo del día han sido muy buenas y hemos estado prácticamente entre los diez primeros en las dos sesiones", comentó Canet en declaraciones facilitadas por su equipo.

De todos modos, el valenciano, el décimo más rápido el día, tiene claro que les queda "margen de mejora sobre mojado", mientras que en las frenadas ya han comenzado "mejorando respecto al año pasado". "Entonces no podía hacerlo con la misma confianza. De todas formas mañana esperamos seguir avanzando", apuntó.

Por su parte, su compañero Enea Bastianini confesó que se había "divertido mucho", pese a no rodar "en seco". "Ha sido muy positivo porque hemos recuperado sensaciones en condiciones de mojado, algo que este invierno no hicimos", admitió.

"No obstante, durante las sesiones de hoy hemos preferido no arriesgar mucho porque era importante no tener una caída. El asfalto ha mejorado mucho en agarre, sobre todo a la hora de acelerar en la salida de las curvas. Hemos rodado todo el tiempo con neumático usado, así que creo que podemos mejorar en las siguientes sesiones", sentenció.