Carlos Sainz: "Siempre he disfrutado las calificaciones en Silverstone"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) acude optimista al Gran Premio de Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana donde siempre ha "disfrutado" de las calificaciones en Silverstone, un trazado en el que se subió por primera vez a un monoplaza de Fórmula 1.

"Siempre he disfrutado mis calificaciones en esta pista y puedo asegurar que siempre tengo una sonrisa en mi cara cuando piloto allí", señaló Sainz en declaraciones facilitadas este miércoles por su equipo, donde recuerda que siempre ha calificado y terminado la carrera en octavo lugar. "No es una mala posición y es justo decir que he hecho un muy buen trabajo cada año en este circuito. Espero que continúe siendo el caso este año o incluso mejor", añadió.

Para el madrileño, el trazado británico es uno de sus "favoritos". "Creo que es simplemente un circuito de piloto y es muy rápido. La parte que más me gusta es el Sector 2 porque es la parte más rápida y la convierte probablemente en uno de los más emocionantes de la temporada con Maggotts, Becketts o Stowe", admitió.

Además, no vería con malos ojos una climatología adversa. "Siempre agradezco la lluvia y si hay un lugar donde nunca estás seguro del tiempo, ese es Silverstone y el año pasado fue un buen ejemplo. Lo que me sorprende es el hecho de que los aficionados, incluso si llueve y hay tormenta nunca dejan el circuito hasta el final del día y eso lo hace especial", comentó.

"Aquí fue donde probé por primera vez un F-1 en 2013 y es un día que nunca olvidaré, uno de los más especiales de mi vida. Recuerdo conducir el Toro Rosso y disfrutar cada segundo", sentenció Carlos Sainz.