Franz Tost: "Veremos carreras fantásticas este año de Carlos Sainz"

Franz Tost, 'Team Principal' del equipo Toro Rosso, alabó al piloto español Carlos Sainz, del que augura que firmará "carreras fantásticas" en este temporada en el Mundial de Fórmula 1 y del que celebra que tome riesgos.

"Carlos estaba peleando por un puesto en el 'Top 10', sabía que el coche era competitivo y que podría ir a por ello. Fue un momento de exceso de optimismo, pero es parte de nuestro juego. Puedo predecir que veremos carreras fantásticas por su parte en esta temporada", señaló Tost en una entrevista a 'formula1.com', en relación al incidente que tuvo el madrileño con Lance Stroll (Williams) y que le costó el abandono en Baréin y una sanción para Rusia.

En este sentido, recalcó que "si tú no arriesgas nada no puedes llegar a ninguna parte". "Así que apoyo a los pilotos que toman riesgos. Apenas critico a un piloto si arriesga y no funciona", aclara al respecto.

Por ello, también vio con buenos ojos la decisión de Sainz en China de salir con 'slicks'. "Si quieres ser el líder de la zona media de la parrilla tienes que apostar alto para tener ventaja sobre los otros", expresó.

"Estoy convencido de que sin ese 'safety' virtual en Shanghai, Carlos habría tenido incluso una ventaja aún mayor. Fue Carlos quien dijo que quería salir con 'slicks' y pensé que sería un buen movimiento porque teníamos un coche con 'slicks' y el otro con intermedios, lo que elevaría enormemente nuestras opciones. Y fue un alivio que viniese del lado de Carlos, porque siempre es difícil tomar una decisión que el piloto no la apoye al cien por cien", aseguró.

Tost espera que Toro Rosso se consagre en lo alto de la zona media de la parrilla, un segmento que ve "muy, muy apretado" y con todos los equipos siendo "súper competitivos". "Williams, Force India, Toro Rosso, Haas y Renault lucharán por la cuarta plaza en el Mundial de Constructores, por lo que en el mejor escenario acabarás cuarto y en el peor, ocho", opinó, sacando de este grupo a McLaren.

El austriaco esperaba que estuviese en la cuarta plaza del Mundial de Constructores tras el Gran Premio de Baréin porque demostraron que poseen "un coche competitivo". "Creo que podríamos haber metido a los dos en los puntos, pero por varias razones eso no pasó", lamentó.

"Renault ha construido un nuevo motor completo para esta temporada y el ritmo es muy bueno. Soy optimista de que Renault va a cerrar en gran medida la brecha esta temporada y soy muy optimista para el próximo año. Ahora lo que se necesita es tiempo para eliminar los problemas iniciales y rodar kilómetros", añadió sobre el motor de la fábrica francesa.

Finalmente, Tost es optimista para el Gran Premio de Rusia de este fin de semana. "Creo que Meteremos a los dos coches en la 'Q3' y que conseguiremos sumar puntos con los dos. Y esto será la norma para las carreras próximas, esto no es un sueño", sentenció.