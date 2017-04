Así vivimos el GP de Bahréin de Fórmula 1

Etiquetas

57/57. FINAL. Victoria para Vettel con Hamilton segundo y Bottas tercero. Alonso abandonó por un problema de motor a dos vueltas para el final. Sainz se retiró tras un choque con Stroll. Lee aquí la crónica del Gran Premio de Bahréin.

55/57. Problema de motor para Alonso. Se va a boxes... Abandona Alonso.

54/57. Vettel le saca 6,7 segundos a Hamilton con tres vueltas por delante.

52/57. Se retira el Sauber de Ericsson. Se rompió su caja de cambios.

50/57. Hamilton le recorta 1.8 segundos a Vettel en la última vuelta. Impresionante.

48/57. ¡Hamilton adelanta a Bottas! Va a por Vettel.

46/57. Hamilton está ya a tres segundos de su compañero Bottas. Tiene todo para alcanzarlo.

42/57. A 'boxes' Hamilton. Cumple la sanción de cinco segundos y sale. Se coloca tercero el británico. Vettel recupera la primera plaza.

40/57. Entra Ricciardo. Sale por delante de Massa así que luchará por el podio.

37/57. Fernando Alonso va a entrar a 'boxes'. También Raikkonen.

36/57. Situación de carrera, primeras plazas: Hamilton 1º, Vettel 2º, Raikkonen 3º, Ricciardo 4º y Bottas 5º.

34/57. Última parada de Sebastian Vettel. Se pone los neumáticos blandos para llegar hasta el final.

31/57. Entra Bottas al pit lane.

30/57. Grandioso adelantamiento de Alonso al Renault de Palmer.

30/57. Vettel mantiene a Raya a Hamilton. Más de cinco segundos de diferencia. Alonso es 13º.

27/57. ¡Hamilton adelanta a Valtteri Bottas! El británico va a por Vettel.

26/57. Vettel le saca casi seis segundos a Bottas. La estrategia de Ferrari ha dado sus frutos.

25/57. Alonso por radio: "Nunca he competido con menos potencia en mi vida".

25/57. Tanto Palmer como Kvyat superan a Alonso en la pista. Décimo tercero el español.

24/57. Le ha costado mucho pero Raikkonen ha conseguido adelantar finalmente a Massa. El finlandés es cuarto.

23/57. Hamilton dice por radio que puede alcanzar a Vettel y si le dejan pasar a Bottas. La pelota está en el tejado de McLaren.

20/57. ¡5 segundos de sanción para Hamilton por frenar a Ricciardo en la entrada al 'pit lane'!

19/57. ¡Alonso supera a Ericsson! Es undécimo el asturiano.

17/57. ¡Vettel se defiende con todo ante los ataques de Bottas!

16/57. Se retira el Safety Car. ¡Hamilton recupera a la tercera posición a Ricciardo!

15/57. Situación de carrera: Vettel 1º, Bottas 2º, Ricciardo 3º, Hamilton 4º, Massa 5º, Raikkonen 6º, Hulkenberg 7º, Ericsson 8º, Pérez 9º, Grosjean 10º, Ocon 11º, Alonso 12º, Palmer 13º, Kvyat 14º y Wehrlein 15º.

15/57. Alonso, el único piloto español ya en la pista, es duodécimo.

15/57. Carlos Sainz y Stroll se chocaron en el lateral y eso provocó el abandono de ambos.

14/57. Entran los Mercedes al pit lane. Vettel primero y Ricciardo tercero. La maniobra de los Mercedes no ha sido suficiente para mantener las posiciones.

13/57. Accidente de Stroll. Carlos Sainz también se sale de la pista. Safety Car en la pista.

13/57. Turno para la entrada de Carlos Sainz en el 'pit lane'.

12/57. ¡Abandono de Verstappen! Han fallado los frenos. Bandera amarilla en pista.

12/57. Verstappen sigue la misma estrategia de Vettel. Bottas va muy lento. Hamilton le ha recortado ocho décimas en las últimas vueltas.

10/57. ¡Entra Vettel! Quieren hacerle un 'undercut' a Bottas.

9/57. Abandono de Magnussen. Tenía problemas desde la vuelta de formación y se ha retirado con su Haas.

9/57. Stroll realiza su primera parada. Alonso gana una posición y es 14º. Sainz sigue 11º.

7/57. Bottas está frenando al pelotón. Verstappen se acerca a Hamilton y este a Vettel.

6/57. Vettel tiene que controlar el neumático. El alemán aprieta a Bottas y Hamilton viene por detrás.

5/57. Hamilton pecó de conservador en la salida. Vettel le adelantó sin demasiadas dificultades por fuera.

4/57. Vettel echa el resto en la persecución a Bottas. A menos de cinco décimas el alemán del piloto de Mercedes.

3/57. Bottas, Vettel, Hamilton, Verstappen y Ricciardo, esas son las cinco primeras posiciones.

2/57. Gran salida de Carlos Sainz. Gana cinco posiciones y es 11º. Alonso permanece 15º.

1/57. ¡Vettel adelanta a Hamilton! Se pone segundo el alemán.

1/57. ¡Comienza la carrera!

17:00: Comienzan la vuelta de formación los pilotos.

16:55: ¡Vandoorne no empezará la carrera por problemas en el motor! Otro contratiempo para McLaren-Honda.

Fernando is flying solo for today's #BahrainGP due to an issue with Stoffel's PU. 😔 pic.twitter.com/BjMQY48xve — McLaren (@McLarenF1) 16 de abril de 2017

16:50: Los pilotos ultiman los últimos detalles de sus monoplazas con sus ingenieros.

16:43: Hace 8 minutos se abrió el 'pit lane'. Los coches ya están en la pista.

Form an orderly queue, gentlemen 👥👥👥Pit lane is open as the final pre-race preparations start#BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/jX9WEPkhUI — Formula 1 (@F1) 16 de abril de 2017

16:30: Siete pilotos de la actual parrilla ha finalizado en el podio al menos una vez en Bahréin. Alonso en tres ocasiones.

Seven of the current grid have 25 podiums between them in Bahrain 🇧🇭40 minutes to go ⌚️#BahrainGPpic.twitter.com/CPjhvRjtg8 — Formula 1 (@F1) 16 de abril de 2017

16:22: Consulta aquí cómo fue la clasificación: Alonso rompe motor y saldrá 15º con Sainz 16º y Bottas en la 'pole'

16:20: Fernando Alonso y Carlos Sainz esperan una carrera complicada. El McLaren-Honda tuvo que cambiar el motor tras romperse al final de la Q1. En el Toro Rosso de Sainz falló la potencia, una falta de fiabilidad que le relega al 16º puesto.

16:15: ¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo del tercer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1.