Hamilton: "Espero que Alonso tenga un coche el año que viene para poder luchar con nosotros"

Etiquetas

El piloto inglés de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) se refirió al posible futuro del piloto español Fernando Alonso y deseó que el asturiano esté peleando por el Mundial el próximo año, en favor del "espectáculo", ya sea en McLaren o en otro equipo, al tiempo que se mostró optimista de cara al Gran Premio de Singapur.

"Espero que Alonso tenga un coche el año que viene para poder luchar con nosotros. Ese es el espectáculo y el reto que queremos ver. Queremos ver a los mejores pilotos y es una pena que McLaren haya sufrido lo que ha sufrido y esperamos que el año que viene pueda estar luchando con nosotros en McLaren o donde quiera estar", indicó.

El británico comenzó la rueda de prensa oficial en la llegada de la Fórmula 1 a Asia respondiendo a la pregunta sobre Alonso, quien enfila la recta final de la temporada con la decisión de su futuro en el aire. Los rumores, avanzados por el jefe emérito de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, sobre un equipo McLaren-Renault parecen haber desencadenado las negociaciones y decisiones.

En cuando a la cita en Singapur, el líder del Mundial, con tres puntos sobre Sebastian Vettel (Ferrari) tras dos victorias seguidas, prefiere ir día a día. "No he pensado en la pole. No se puede adelantar así que sí, la posición en la parrilla es muy importante. Primero te tienes que sentir bien en el coche y hacer una buena vuelta en la calificación", dijo.

"Red Bull van a ser rápidos este fin de semana. No es el más fácil para nosotros pero soy positivo y tengo ganas de ganar. El coche nos va a ayudar y vamos a hacer lo posible para que sea fuerte", añadió, después de salir contento de Monza con la "joya" que pilota.

Además, restó importancia en el plano personal a la renovación oficial ayer de su compañero Valtteri Bottas. "No cambia nada en la temporada para mi trabajo ni el suyo. Tiene un impacto cero. Quizá para él asumo que es una sensación muy buena saber que tiene el año que viene cubierto", explicó.

Por otro lado, Hamilton se mostró también bastante indiferente en cuanto a la disputa de carreras por la noche. "De noche lo hace diferente, es todo un espectáculo. A veces hay circuitos que le va bien por la noche, pero no he pensado cuáles", finalizó.