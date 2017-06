Hasegawa (Honda) responde a McLaren: "No estamos perdidos"

Etiquetas

El máximo mandatario de Honda Racing F1, Yusuke Hasegawa, ha asegurado que entiende la frustración de McLaren, su socio en la Fórmula 1, y ha recalcado que no están "perdidos", tal y como señaló Zak Brown, y ha afirmado que deberán confiar en ellos porque no pueden convencerles de que van "en la dirección correcta".

"Es desafortunado -el comentario de Brown-, no puedo convencerles de que vamos en la dirección correcta. Pero estoy seguro de que no estamos perdidos", explicó Hasegawa a 'motorsport.com' durante el transcurso del Gran Premio de Canadá. "Todavía necesitamos un poco más de tiempo, pero estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo muchas cosas para acelerar nuestro objetivo de desarrollo, pero no puedo decirlo", añadió.

McLaren, el segundo equipo con más victorias en la historia, es último en el campeonato tras seis carreras. El director ejecutivo del equipo británico, Zak Brown, señaló a Reuters el miércoles que la marca japonesa parecía "un poco perdida".

"No me sorprendió", dijo Hasegawa sobre los comentarios de Brown. "No es de extrañar. Se ha quejado y se siente frustrado. Yo también estoy frustrado, estoy decepcionado, el equipo está decepcionado. Esta es una situación difícil", concluyó.