Lorenzo: "Podemos decir que no ha sido una mala carrera para nosotros"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) buscó el lado positivo a su sexta plaza en el Gran Premio de Francia y confesó que después de todo lo sucedido en la preparación no había firmado "una mala carrera".

"Teniendo en cuenta la posición de salida, mi ritmo en el Warm Up y el poco tiempo que he tenido para adaptarme a las circunstancias de la pista, podemos decir que no ha sido una mala carrera para nosotros", expresó Lorenzo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El balear no escondió que "la distancia respecto al ganador ha sido muy grande" y que "en algunos puntos" del circuito de Le Mans perdían "mucho". "Pero en general el ritmo ha sido muy constante y no he cometido ningún error", advirtió.

"Hemos acabado en una buena sexta plaza, la segunda mejor posición después del podio de Jerez. Hay que seguir trabajando en los puntos débiles que estamos teniendo hasta ahora en estos días de test que tenemos en Montmeló para ser más competitivos en la próxima carrera de Mugello", sentenció el pentacampeón del mundo.