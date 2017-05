Marc Márquez: "Empezar así en Europa da alguna señal"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que están algo "perdidos" tras ver su gran rendimiento este domingo en el Gran Premio de España, con Dani Pedrosa primero y él segundo, y la gran diferencia con las Yamaha, hasta ahora las dominadoras del campeonato, y ha reconocido que la elección del neumático ha sido vital porque ha sido lo que le ha "mantenido vivo" en la carrera.

"Estamos perdidos incluso nosotros, no entendemos nada. Nos hemos llevado una sorpresa muy buena; Dani siempre ha ido muy bien aquí, pero yo siempre he sufrido mucho en este circuito, es uno de los peores para mí en el calendario. He podido estar ahí, por delante de las Yamaha. Veremos en Le Mans, porque aquí bajaba mucho el neumático, pero estamos contentos. Empezar así en Europa da alguna señal", declaró a Movistar MotoGP tras la carrera.

En este sentido, se mostró "más contento aún" por estar a cuatro punto en la general del líder, el italiano Valentino Rossi (Yamaha). "Es increíble que en MotoGP haya habido triplete español; Jorge -Lorenzo- ha conseguido su primer podio con la Ducati. Estoy contento. Este año, después de Argentina, vi que tenía que reflexionar, cambiar cosas", indicó sobre su caída en Termas de Río Hondo.

Por otra parte, el de Cervera recalcó que la elección de las gomas resultó fundamental. "Hemos elegido el mejor neumático, es el que me ha mantenido vivo durante toda la carrera. En las dos primeras vueltas, los que llevaban el medio tenían esa ventaja, pero a final de carrera lo que me ha limitado más ha sido el neumático delantero; con el trasero me encontraba bien. Por eso he montado el medio en el 'warm up', para habituarme un poco a esta sensación, pero en carrera sabía que sufriría", manifestó.

"Sabía que Dani -Pedrosa- es experto en manejar esas situaciones, empuja menos el neumático delantero. Lo hemos intentando hasta el final; cuando he tenido el primer susto -casi se cae- me ha venido a la mente Argentina, he mirado de reojo y he visto que Viñales y Rossi no estaban ni cuarto ni quinto. Para el campeonato era una muy buena posición", prosiguió el tricampeón del mundo de MotoGP.

Por último, Márquez explicó que su compañero Pedrosa resultó inalcanzable. "A principio de carrera no me encontraba del todo cómodo, con el depósito lleno estaba sufriendo un poquito. Luego he empezado a tirar, he tenido un susto, se escapó Dani, lo volví a coger a falta de cinco vueltas, pero no podía. Si apretaba, él reaccionaba, ha hecho una buena carrera", apuntó.

"Ya en los test de invierno vi que Dani iba muy rápido, es de esos pilotos que cuando tiene el día es imparable. Quería estorbarle un poco al principio de carrera, pero sabía que con el neumático duro era difícil, no he tenido oportunidad", concluyó.