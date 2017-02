El color naranja dominará en el McLaren Honda MCL32 de Fernando Alonso

El nuevo coche de Fernando Alonso para la temporada 2017, el McLaren Honda MCL32, se presentará el día 24 de febrero, días antes de que ruede por primera vez de manera oficial en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La escudería no ha dado apenas detallas de cómo será el monoplaza de 2017, pero ha dejado caer que el naranja tendrá mucha importancia en el chasis.

McLaren hacambiado de imagen en las redes sociales en todas sus cabeceras de las principales redes sociales después de publicar esta imagen en la que trazan con una línea naranja la parte superior de un coche de Fórmula 1.

February can only mean one thing...#ChangeYourGamepic.twitter.com/wHN5gLtHRr