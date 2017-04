Morbidelli: "Me he olvidado de controlar la carrera y directamente he ido a ganarla"

Etiquetas

El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que ha conseguido tres victorias en los tres primeras pruebas del Mundial, aseguró que se olvidó de "controlar la carrera" y fue directamente a ganar el Gran Premio de Las Américas.

"Después ha sido cuestión de controlar la carrera. Pero me he puesto un poco nervioso cuando he visto que Lüthi estaba a solo 0.5s, así que he decidido apretar otra vez hasta el final. Me he olvidado de controlar la carrera y directamente he ido a ganarla", explicó.

"Este es un gran momento para mí y para el equipo, estamos en una forma increíble para luchar por el campeonato y espero que podamos seguir en esta línea. La batalla con Álex en las primeras vueltas ha estado bien y después he tratado de tirar para escaparme y he conseguido 1.5s", afirmó.

Su compañero de equipo, el piloto español Álex Márquez, que acabó cuarto, aseguró que se quedó "sorprendido" con el resultado porque el trazado de la pista "no era fácil". "El error que he cometido en la carrera ha sido en el momento clave, pero he sufrido con el brazo en las últimas vueltas, el trazado de esta pista no es fácil para mí. Pero estoy contento con el cuarto puesto y por haber sumado unos buenos puntos para el campeonato", explicó.

"Para ser sincero, cuando vi el ritmo que tenía en los entrenamientos y en los cronometrados, me quedé un poco sorprendido, porque este no es mi circuito favorito y tampoco el mejor para mi estilo, pero llegaré a Jerez con muchas ganas. Habría estado bien poder celebrar mi cumpleaños con una victoria, pero es mejor controlar tus emociones y sumar puntos", finalizó.