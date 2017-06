Pedrosa: "Llevamos dos errores en seis carreras y son bastantes"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha reconocido este viernes que tras su caída en la carrera de Mugello lleva ya "bastantes" errores clave, con dos en seis carreras, y ha reconocido que, empezando por este Gran Premio de Catalunya, en el que ha finalizado octavo el viernes tras los libres, debe mejorar para poder seguir en la cabeza del Mundial.

"Mugello queda atrás, cometí un error pero ahora hay que mirar hacia adelante. Estamos trabajando para estar en las posiciones de arriba, hasta Mugello lo habíamos hecho bastante bien pero llevamos dos errores en seis carreras y son bastantes. Hay que trabajar esa parte, nos permitirá estar más arriba", reconoció a los medios.

Por otro lado, tener dos carreras seguidas le permite pasar página antes. "Es bueno intentar volver a recuperar sensaciones, tenemos esta oportunidad en el circuito de casa, donde hay más motivación que en otras carreras. No es una pista fácil pero vamos a trabajar duro, tenemos un FP3 importante", argumentó.

En cuanto al problema con los neumáticos Michelin, el catalán apuntó que hacer una buena gestión de ellos será clave. "Esta es una de las pistas en la que la durabilidad del neumático es un problema. El año pasado fue casi la más difícil de todo el año. Debes administrar bien las gomas, tienen una exigencia demasiado alta", apuntó.

Pedrosa, incluso, aseguró que volver el año próximo con el mismo asfalto, con el desgaste de ver pasar de nuevo muchas carreras incluida la Fórmula 1, sería muy complicado. "Estamos pidiendo un cambio de asfalto. No creo que el año que viene se pueda correr así", manifestó el catalán, que como otros pilotos cree que la superficie es irregular.

"Fue un día un poco raro, quizá por la lluvia de esta mañana el asfalto no era el ideal. He probado casi todos los neumáticos y no he podido identificar tanto las diferencias. Si la pista está mejor el sábado podremos saber mejor las diferencias entre ellos", subrayó sobre sus sensaciones en los primeros dos entrenamientos libres.