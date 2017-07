(Previa) Hamilton busca un repóker clave en Silverstone y Alonso y Sainz olvidar Austria

Etiquetas

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) intentará afianzar su liderato en el Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana, décima prueba del calendario y la de 'casa' de su máximo rival, Lewis Hamilton (Mercedes), mientras que los españoles Fernando Alonso, también en una carrera especial para McLaren, y Carlos Sainz (Toro Rosso) tratarán de olvidar el pasado domingo en el Red Bull Ring.

El circuito de Silverstone, un trazado de alta velocidad, acoge el penúltimo Gran Premio antes del parón veraniego al que Vettel quiere llegar en cabeza y buscando mantener o aumentar su ventaja de 20 puntos sobre Hamilton, aunque el compañero de este, el finlandés Valtteri Bottas, podría meterse definitivamente en la pelea.

Los pilotos llegan a Gran Bretaña con poco descanso para asimilar lo sucedido en Austria el pasado domingo, donde el líder del Mundial cortó cualquier amago de reacción de Hamilton para ampliar algo su renta, aunque la otra 'flecha plateada' supo aguantar y hacer un 'favor' al triple campeón del mundo, lastrado en sus opciones por una sanción de cinco puestos en la parrilla tras cambiar la caja de cambios, mal resultado que unió al de Azerbaiyán para descolgarse.

Ahora, Hamilton espera que correr ante su público le ayude a recortar las distancias antes del cierre de este primer tramo en Hungaroring (Hungría) a finales de este mes. El de Stevenage es el gran dominador actual en Silverstone, donde ha ganado en las tres últimas visitas, y donde Mercedes acumula cuatro triunfos seguidos gracias al de Nico Rosberg en 2013.

El piloto inglés, que se ha centrado exclusivamente en la carrera y fue el único de la parrilla que no acudió al evento de este miércoles en las calles de Londres, también sumó un cuarto triunfo cuando corría con McLaren, en 2008, y se presenta como el rival a batir en el trazado británico. En caso de conseguir el 'repóker' igualará el récord de victorias del francés Alain Prost y de su compatriota Jim Clark, el único además de haber ganado en cuatro ediciones seguidas, aunque sólo dos en Silverstone.

El inglés no estaba fuera del podio en dos carreras seguidas desde marzo de 2014 y ahora necesita no alargar esta mala racha para no dar más margen a un Vettel cuya segunda plaza en Austria cortó también dos Grandes Premios discretos.

El de Heppenheim intentará amargar la fiesta para Hamilton con un triunfo que rompa con la sequía de Ferrari en este circuito que pone a prueba toda la pericia de los pilotos. Fue Fernando Alonso el último que ganó con el 'Cavallino Rampante', en 2011, y el alemán no se impone en Gran Bretaña desde 2009. De todos modos, acude optimista porque considera que las condiciones del circuito favorecen a su 'bólido rojo'.

Las 'flechas plateadas' parecen las favoritas en Silverstone donde Valtteri Bottas podría confirmarse con el tercero en liza para el título, que tiene ahora a 35 puntos. El finlandés, segundo en 2014 en el circuito inglés al volante de un Williams, sumó su segunda victoria del año en el Red Bull Ring y es el que más puntos ha sumado en las tres últimas carreras.

Y dispuesto a jugar sus bazas y arañar puntos a cualquiera de los favoritos estará Red Bull, sobre todo con el australiano Daniel Ricciardo, que lleva cinco podios consecutivos, lo que está compensando la mala fortuna de un Max Verstappen que lleva tres abandonos seguidos y solo ha puntuado en cinco Grandes Premios.

ALONSO PENALIZARÁ

En cuanto a los pilotos españoles, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz acuden a Silverstone ilusionados por ser uno de los circuitos que más les gustan y donde esperan resarcirse de lo sucedido en el Gran Premio de Austria, donde ambos abandonaron.

El asturiano dejó algún síntoma de recuperación en el Red Bull Ring, pero la embestida del Toro Rosso de Daniil Kvyat arruinó sus opciones de haber intentando buscar puntos. Ahora, en el circuito también de 'casa' para su equipo, menos 'sencillo' para su 'MCL32' y donde sumó su primer punto como piloto de McLaren, intentará sacarle el mayor partido con su pilotaje, aunque augura problemas.

De momento, ya advirtió en Spielberg que "seguramente" tendría que poner la especificación 3 en su monoplaza, por lo que penalizará y saldrá último. La posibilidad de lluvia podría acudir en su rescate para brillar y, al menos, intentar acabar su tercera carrera del año.

Por su parte, Carlos Sainz también quiere dejar atrás un fin de semana algo convulso. El madrileño también tuvo que abandonar la prueba austriaca por culpa de un problema técnico relacionado con la unidad de potencia de su coche que acusó desde la misma salida y tras rodar 50 vueltas.

Además, fue protagonista tras admitir que sería "improbable" seguir en su actual equipo un cuarto año y recibir la reprimenda pública de Christian Horner, jefe de Red Bull que aseguró que continuará en 2018 en Toro Rosso. Ahora, en un circuito de su agrado donde siempre ha sido octavo tanto en la calificación como en la carrera, aspira a estar en los puntos.

--PROGRAMA DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN.

-Viernes.

Primera sesión de libres 10.00 - 11.30.

Segunda sesión de libres 14.00 - 15.30.

-Sábado.

Tercera sesión de libres 11.00 - 12.00.

Calificación 14.00 - 15.00.

-Domingo.

Carrera 14.00.