Rabat: "No pude sacar el máximo porque he encontrado tráfico en el último sector"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que partirá decimoctavo en el Gran Premio de España, ha asegurado que no pudo mejorar prestaciones porque se topó con "tráfico" en su última vuelta rápida en el circuito de Jerez.

"Estoy muy contento con mi resultado en el FP4 porque he hecho la vuelta solo y con neumáticos de carrera. He planteado una buena estrategia para los cronometrados pero no he podido sacar el máximo porque he encontrado tráfico en el último sector durante mi última vuelta rápida", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"No estoy contento por esto, pero en general está siendo un fin de semana positivo y mi tiempo de 1'39.5 me da una gran confianza para volver a sumar puntos en la carrera", añadió.

Por su parte, su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, explicó su estrategia, que le valió para firmar un décimo puesto de salida. "Mi objetivo este fin de semana ha sido dar muchas vueltas con neumáticos de carrera para estar preparado para terminar de nuevo entre los diez primeros, y en eso es en lo que nos hemos concentrado durante los entrenamientos", afirmó.

"En los cronometrados me he sentido realmente cómodo y salir décimo en la parrilla es algo positivo para mí, porque la sesión ha sido muy rápida y aun así he dado la mejor vuelta de mi vida en Jerez. Estamos en forma para la carrera de mañana", concluyó.