Ricciardo: "He aguantado a Hamilton obligándome a frenar en los momentos clave"

El piloto australiano de Fórmula 1 Daniel Ricciardo (Red Bull) ha asegurado que la clave de su tercer puesto en el Gran Premio de Austria estuvo en "frenar en los momentos clave" ante el empuje del británico Lewis Hamilton (Mercedes), que luchó por arrebatarle la última posición del podio hasta el final.

"De nuevo otro podio. Ha sido una carrera divertida, he tenido momentos muy difíciles al comienzo de la carrera. Mi salida no ha sido muy buena, pero estoy contento de haberme mantenido. Durante las últimas vueltas se me ha acercado mucho Hamilton pero he aguantado obligándome a frenar en los momentos clave", señaló durante la ceremonia de podio.

Además, se mostró feliz por conseguir subir al cajón en el Gran Premio de 'casa', en Red Bull Ring. "Tener un quinto podio es muy agradable, el año pasado Verstappen estaba justo en este lugar. Es muy bonito ver a los aficionados aquí en Austria", concluyó.