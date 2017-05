Sainz: "En Barcelona y en otros circuitos no hubiésemos ni soñado en acabar sextos"

Etiquetas

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha afirmado que en "otros circuitos" no hubiesen "ni soñado con acabar sextos" como este sábado, después de una gran actuación en la sesión de calificación del Gran Premio de Mónaco, y ha asegurado que el coche ha dado "un buen paso adelante".

"Estamos mucho mejor en este circuito, en Barcelona y en otros circuitos no hubiésemos ni soñado en acabar sextos y aquí el coche se está comportando muy bien. El equipo ha hecho un buen paso adelante sin haber cambiado nada en el coche para este circuito y yo he puesto mi granito de arena con esa vuelta para poder calificar delante de todos mis rivales de mitad de parrilla", señaló de Movistar F1.

El madrileño se mostró "muy contento" después del gran rendimiento que ha tenido durante todas las fases de la clasificación. "Estoy muy contento, como os podéis imaginar. Sobre todo después de la Q1, hemos visto que los equipos de media tabla se nos acercaban y de repente nos empezaban a poner un poquito de presión. Yo esperaba hacer vueltas buenas a partir de la Q2 y la Q3, tener que jugármela a partir de la Q2 y la Q3", apuntó.

"Pero de repente se han acercado tanto que si queríamos pasar a la Q2 teníamos que hacer vueltas muy buenas ya desde el inicio; eso ha complicado un poco las cosas, pero hemos mantenido la calma. Poco a poco hemos ido ganando en confianza y ya en la Q3 había que tirarse a saco a por una vuelta y ha salido perfecta", aseguró.

Sobre sus posibilidades en la carrera del domingo, Sainz comentó que espera "estar detrás de los coches más rápidos", aunque en la "salida todo pude pasar", y espera "abrir hueco lo antes posible con los coches de atrás".

"Me podéis pedir estar detrás que los coches que son más rápidos que nosotros. Obviamente, en la salida todo puede pasar, todo puede pasar también con la estrategia, yo voy a intentar abrir un hueco lo antes posible con los coches de atrás; no va a ser fácil porque van muy rápido ellos también. Pero con esa sexta posición, si todo va bien, no hay problemas de 'pit-stop'. Estrategias y demás deberíamos intentar mantenerlas", confesó.

También explicó que en este Gran Premio es "donde más presión hay" y donde "más adrenalina hay". "Si quieres hacer una vuelta buena durante el año es en Mónaco, y de momento la mejor ha llegado aquí, donde más presión hay, donde más adrenalina hay. Cuando he acabado es vuelta, cuando cruzaba la línea de meta, pegué un soplido. Con los coches este año el circuito se ha convertido en una bestialidad", declaró.