Sainz: "Intentaré hacer una buena salida y ver qué podemos inventar en cuanto a estrategia"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso), que partirá desde la decimocuarta posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Rusia, ha asegurado que se vivirá una carrera "durísima" por el excesivo tráfico, por lo que tratará de hacer "una buena salida" e "inventar" alguna "estrategia" para recuperar posiciones.

"Va a ser una carrera durísima en ese sentido -mucho tráfico-. Sabemos que aquí adelantar, habiendo carrera a una parada, va a ser extremadamente complicado. Vamos a intentar hacer lo de siempre, una buena salida, y a ver qué nos podemos inventar en cuanto a estrategia para ir hacia adelante. A la mínima que algo falle delante, un noveno o un décimo debería ser nuestro objetivo", declaró a Movistar F1 tras la calificación.

En este sentido, el madrileño explicó que está siendo un fin de semana "un poco 'montaña rusa', con muchos altibajos". "Ayer nos faltaba mucho ritmo y hoy hemos recuperado buena parte de ello. Ha sido un buen trabajo del equipo para recuperar lo que habíamos perdido ayer. En los Libres 3 fuimos realmente bien, pero sabíamos que para la 'qualy' los motores Mercedes y compañía iban a tener esas dos décimas extra", indicó.

Por otra parte, Sainz, que terminó undécimo pero que deberá cumplir una sanción de tres posiciones por colisionar con Lance Stroll durante el Gran Premio de Baréin, valoró sus problemas con las gomas. "Ha sido una 'qualy' difícil, porque me resulta difícil calentar los neumáticos", afirmó.

"Quizás mi vuelta buena era la primera de la Q2, pero me he encontrado a Hamilton en el tercer sector y no me ha dejado mejorar. Esta última vuelta no ha sido tan buena, me ha faltado tren delantero y se ha visto reflejado en los primeros dos sectores. Estoy contento porque al menos hemos ganado al resto de mitad de parrilla", concluyó.