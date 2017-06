Sainz: "El Muro de los Campeones es un desafío que siempre espero"

Etiquetas

El piloto español de Toro Rosso, Carlos Sainz, señaló que el Muro de los Campeones, zona histórica del circuito del Gran Premio de Canadá, es un desafío que "siempre" espera a pesar de que el español ya se ha "chocado" allí antes.

"Debo admitir que el Muro de los Campeones es un desafío que siempre espero, a pesar de que ya me he chocado allí antes", indicó el piloto en declaraciones facilitadas por el equipo.

La parte favorita del circuito del Gran Premio de Canadá del madrileño son las cirvas 4 y 5, aunque también la 6 y la 7, porque conduces "muy rápido" en esas vueltas e incluso "te montas" en los bordillos. "Conduces entre las paredes y normalmente es una sección donde hay un montón de hojas, lo que lo hace todavía un mayor desafío", apuntó.

Además, Sainz comentó que la entrada al 'paddock' de Canadá es "bastante peculiar" porque tienes que caminar por un puente flotante para cruzar el lago. "Siempre he dicho que saltaría a ese agua si ganase la carrera, pero si hace tanto frío como el año pasado no hay manera de que lo haga, ni siquiera aunque gané el Campeonato del Mundo. Así que tal vez debería hacer cualquier otra cosa excepto saltar en el agua, porque no soporto el frío", bromeó.