Sainz: "Venimos a Barcelona a volver a la zona alta de los puntos"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha celebrado este miércoles su buen arranque de campeonato y haber sumado once puntos en las cuatro primeras carreras del presente Mundial, pese a sufrir en Sochi (Rusia) y su abandono en Bahrein, y ha añadido que en el Gran Premio de España de este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya confía en seguir la buena racha y volver a la "zona alta" de los puntos.

"Voy a poner todo de mi parte para seguir esa racha, aunque va a ser difícil lo voy a intentar. El Gran Premio lo veo bien, complicado porque no va a ser fácil pero vengo con muchas ganas. Sabemos a lo que venimos, a intentar volver a la zona alta de los puntos, no como en Rusia que nos metimos por los pelos el décimo", comentó en un acto con Estrella Galicia 0,0.

Sainz cree que poder igualar o mejorar su sexta plaza del año pasado en Montmeló dependerá mucho de las mejoras que traiga Toro Rosso. "Dependerá de lo que seamos capaces de mejorar y que los demás no lo hagan tanto. Pero he mejorado mucho este inicio de temporada, han sido carreras mucho más difíciles de lo que parece. Estamos ahí con 11 puntitos después de cuatro carreras y con ganas de seguir sumando", se sinceró.

"Cuando todos los equipos traen mejoras tienes que asegurarte que las tuyas son mejores. Tanto el coche como el equipo tienen un potencial increíble de mejora, espero que se cumplan los objetivos y seguir tirando hacia adelante", añadió al respecto.

Eso sí, cree que siendo realista un podio es "complicado". "Hay dos equipos realmente fuertes que o se chocan entre sí y hay alguna debacle, nunca digas nunca, o es muy complicado. Puestos a pedir un podio, ¿por qué no una victoria? Pero es difícil", comentó en tono distendido en referencia al último GP de España, en el que abandonaron los dos Mercedes por un choque entre Hamilton y Rosberg en la primera vuelta.

Por otro lado, Sainz cree que el factor afición, y el contar con su propia grada de animación, es un factor clave y distintivo para él. "Tengo a la afición, los demás se conocen el circuito igual que yo, es el circuito de casa de todos porque se rueda en pretemporada, pero ellos no tienen esa grada o afición en general. Me baso en que mis mejores carreras han sido siempre aquí y eso debería ayudar", comentó.

Además, negó que vaya a existir un pique o competición entre sus fans y los de Fernando Alonso (McLaren). "No vamos a competir entre aficiones, es una oportunidad buenísima para todos estos aficionados. No es fácil en una carrera de F1 que los pilotos pongamos de nuestra parte para que sea lo más sencillo posible. Dependemos de ellos y seguro que lo van a disfrutar, aunque no tengamos muchas opciones de lograr un podio o victoria vamos a dejarnos la piel", reiteró.

Por su parte, el consejero delegado de Hijos de Rivera (Estrella Galicia), Ignacio Rivera, celebró el patrocinio "familiar" que tienen con Sainz y le auguró un gran futuro. "A nuestra marca le gusta crecer para hacer a alguien campeón del mundo. Y Carlos ya no es el futuro, es el presente. Brilla con buena estrella y las señales de su talento son clarísimas. Tengo plena confianza en que Carlos será campeón del mundo", señaló.

"Somos una marca pequeña y estamos orgullosos de ello, apostamos por la Fórmula 1 y alguno nos miraba raro. Cada vez estamos más contentos y satisfechos de estar ahí", comentó antes de confirmar la creación de un museo en la fábrica de Estrella Galicia que contará con el morro del primer kart de Sainz dedicado.