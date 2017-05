Sainz: "Este año más de experiencia vale bastante"

Etiquetas

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) ha reconocido que la experiencia ganada en el Mundial 2016 "vale bastante" de cara al presente campeonato, en el que ya ha firmado su mejor arranque, ya que opina que cada sesión de entrenamiento y cada carrera "suma" de cara a mejorar y a poder firmar un buen año que puede ser determinante de cara a su futuro dentro de Red Bull o fuera de la escudería austriaca.

En una entrevista a Europa Press, Sainz celebró su buen arranque de campeonato y aseguró que la experiencia pasada tiene mucho peso en ello. "Este año más de experiencia vale bastante, porque en la F1 cada entrenamiento y cada carrera suma. La experiencia, sobre todo en los primeros años en que eres como una esponja y no paras de absorber y aprender cosas, en estos años ha sido buena", apuntó.

Y ahora disputa un Gran Premio de España, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde el año pasado firmó un sexto puesto que es su mejor resultado hasta el momento, junto a la misma posición de Brasil y Estados Unidos también en 2016. "Este es un Gran Premio que siempre me ha ido bien en el pasado y al que siempre llego motivado y con muchas ganas. Llego con un año más de experiencia y una situación un poco diferente", manifestó.

"Es muy difícil porque hay seis coches que está claro quien las va a ocupar, y Williams está algo por delante de nosotros. Son ocho plazas muy difíciles de asaltar, pero llevamos una temporada en la que están pasando cosas, carreras divertidas y distintas, y no hay que bajar los brazos sino ir a por ello", comentó sobre buscar mejorar esa sexta plaza del año pasado.

De momento está disfrutando de un 2017 que le está confirmando como el mejor piloto de Toro Rosso. "Valorando donde estábamos tanto en Sochi como en China o Bahrein ha sido un inicio bueno, con 11 puntos de los 13 que ha conseguido el equipo. Para mí es un inicio magnífico y hay que seguir así apretando porque el año es largo", reconoció Sainz, que ha sumado esos 11 puntos por los 2 de su compañero Daniil Kvyat.

"Siempre tienes a Kvyat como referencia para saber dónde está el coche y el equipo en una carrera pero siempre voy a buscar el máximo de mí mismo. No puedes ir buscando en las 'cualis' o carreras dónde está él", reconoció en este sentido sobre el marcaje individual que puedan hacerse ambos pilotos de Toro Rosso.

De cara al futuro, Sainz no esconde sus deseos de poder subir a Red Bull aunque, a estas alturas, todavía es pronto para hablar de ello y más cuando no cierra las puertas a salir. "Estoy contento de cómo ha sido la temporada pasada, y por lo que he podido ver en Red Bull también están muy contentos. Ahora mismo estoy cómodo donde estoy, es un año importante para mí y quiero hacerlo muy bien y de cara a 2018 ya se verá", auguró.

"En la Fórmula 1 pueden pasar muchísimas cosas, cada año las predicciones y cambios de equipo puede pasar una cosa u otra. Para mí es imposible decir si es un año de trampolín o un año de dar un paso adelante o no, o no pasa nada y no hay huecos y todo sigue igual. Es mejor centrarse en 2017", reconoció el piloto español.