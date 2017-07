Sainz: "Es una faena, podríamos haber conseguido puntos"

Etiquetas

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha mostrado su pesar después de abandonar en la vuelta 47 en el Gran Premio de Austria en el circuito de Red Bull Ring después de partir en la décima posición de la parrilla este domingo asegurando que podrían "haber conseguido puntos después de una mala salida".

"Todavía no sé nada, no sé si ha sido un problema de motor. Ha sido una carrera para olvidar. Desde la primera vuelta he tenido problemas de motor, faltaba mucha potencia, luego lo hemos arreglado pero todavía seguía faltándonos en algunas curvas a la salida y hemos decidido retirarnos porque ya íbamos un poco a la desesperada. Es una faena porque podríamos haber conseguido puntos", afirmó en declaraciones a Movistar Fórmula 1.

Sainz afirmó no haber tenido este tipo de problemas en toda la temporada. "No he sentido esto en todo el año, es algo nuevo. Iba noveno, podríamos haber conseguido algo después de una mala salida por culpa de la falta de potencia pero hay que pasar página", indicó.

El español se sintió impotente después de haber cosechado una buena clasificación. En el momento del abandono mostró su descontento al equipo por radio. "Qué gloriosa carrera", afirmaba el madrileño. Más tarde lo confirmó al bajarse del coche. "Ayer hice buena clasificación, hoy estábamos para puntuar, queríamos haber seguido con la racha de terminar carreras en los puntos", concluyó.