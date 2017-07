Sainz: "Al final he tirado como un loco, pero todavía no iba bien la suspensión"

Etiquetas

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso), que saldrá decimotercero en la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña este domingo, ha explicado que el día "ha sido muy complicado" al tener problemas con "la suspensión" después de quedar eliminado al final de la Q2.

"Ha sido un día muy complicado. Particularmente la 'qualy', como habéis visto, un poco desastre. He tenido un problema en la suspensión. Después de haber hecho una muy buena Q1, los mecánicos más o menos han podido arreglar el problema, pero el sistema todavía no funcionaba correctamente y al final he tirado como un loco a una vuelta a falta de 5 kilómetros para el final, pero no iba bien todavía el sistema y perdíamos mucho en curvas rápidas", indicó en declaraciones a Movistar F1.

Tras ser preguntado por lo que demanda de cara a la carrera, el madrileño comentó que el problema de la suspensión "no es culpa de nadie" y siempre debe "aprender" de los posibles errores que se "hayan podido cometer". "Mañana será otro día, lo que no puede pasar es cosas como las que han pasado hoy. No ha sido un buen día, hay que aprender de los errores de los que se haya podido cometer y ya está", explicó.

"Yo creo que esta mañana ha sido un problema aparte, lo de ahora es un problema de fiabilidad de la suspensión que no se puede hacer nada, no es culpa de nadie y habrá que ver por qué pasan estas cosas. Hoy era un buen día para brillar con las condiciones así y creo que hemos brillado un poquito en Q1, pero luego en Q2 con el problema era imposible", concluyó.