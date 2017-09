Sainz: "Hemos ido de menos a más, ojalá luchemos por un punto"

Etiquetas

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha asegurado este sábado al término de la clasificación del Gran Premio de Singapur, en la que ha logrado el décimo mejor tiempo, que durante la sesión han ido "de menos a más y se ha mostrado "muy contento", ya que meterse en la Q3 "no es nada fácil" según ha señalado.

"Ha sido un día muy bueno para nosotros después de los libres 2 y 3. La Q3 parecía complicada pero hemos conseguido realizar vueltas muy buenas. Nos hemos puesto en 42 bajo y hemos repetido buenas vueltas para colarnos al final. Estoy muy contento porque hemos ido de menos a más. Meternos en la Q3 no es nada fácil", afirmó en declaraciones a Movistar Fórmula 1.

El piloto madrileño confirmó sus buenas sensaciones durante la sesión, con susto incluido. "Menos la Q3, que casi hago un trompo en la curva 21, venía haciendo el mismo tiempo que en la Q2 y me he tirado 'a saco' para intentar conseguir algo y casi me cuesta un disgusto. Aún así, hoy nuestra expectativa era el 12 o 13 y resulta que salimos el 10", señaló.

Con vistas al domingo, Sainz indicó cuál es el principal objetivo. "Ojalá luchemos por el puntito en el que estamos. Hay que conseguir salir bien porque vamos a tener presión del Renault y del Force India que van más rápido que nosotros. Va a ser una carrera a la defensiva y complicada. El 'undercut' funciona muy bien aquí pero estoy seguro que con el equipo que tenemos vamos a intentar movernos alguna posición. Además el 'safety car' en este circuito es clave", concluyó.