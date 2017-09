Sainz: "Es uno de los días más importantes de mi carrera, acabar cuarto era impensable"

Etiquetas

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha asegurado, al término del Gran Premio de Singapur donde ha finalizado en cuarta posición, su mejor resultado en Fórmula 1, que este domingo es uno de los días "más importantes" de su carrera y que obtener el cuarto puesto era algo "impensable".

"Es uno de los días más importantes de mi carrera. Nos lo hemos ganado a pulso entre todos, con momentos complicados, con gente por detrás en intermedios nuevos, yo iba con unos muy usados. Luego, los demás han salido con los 'ultras' y yo con el 'supersoft'. Había que defender 'a saco' la posición respecto a la gente que iba un segundo por vuelta más rápido. Hemos ido adelantando hasta acabar cuartos, algo impensable e increíble", afirmó en declaraciones a Movistar F1.

El piloto madrileño le dio más mérito a su cuarta posición teniendo en cuenta la dificultad del circuito. "Con lluvia todo se complica aún más. Ha sido una carrera más difícil de lo que la gente se puede imaginar, tenía a Sergio Pérez (Force India) detrás con neumático 'ultra' y a Hulkenberg (Renault) con el nuevo intermedio. Aun así hemos acabado por delante, algo muy difícil", señaló.

Además, habló sobre su salida, en la que tuvo problemas. "No sé qué ha pasado, tengo que analizarla bien; no sé si ha sido un error humano o de cálculo. Me he mantenido calmado, sabía que la carrera era muy larga. Confiaba en haber elegido el neumático justo y cuando me han dicho que Hamilton (Mercedes) llevaba el mismo me ha dado mucha confianza. Con el intermedio en mojado hemos tenido un buen ritmo y a partir de ahí comenzó mi carrera", explicó.

Sobre la situación en el Mundial, Sainz superó este domingo su puntuación obtenida en todo el campeonato anterior. Lleva 48 puntos y la temporada pasada consiguió 46. "Está siendo un año muy bueno, estamos aprovechando este tipo de oportunidades en carreras locas como las de hoy y por eso sumamos puntos, antes quizá no lo hacíamos", indicó.