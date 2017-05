Sainz: "Me da rabia que Ferrari y Mercedes estén a años luz del resto de escuderías"

Etiquetas

El piloto español de Toro Rosso Carlos Sainz afirmó este jueves que le da "rabia" que "Ferrari y Mercedes estén a años luz" del resto de escuderías, y afirmó que el Gran Premio de China, donde fue séptimo, ha sido su "mejor carrera hasta ahora", por lo que intentará "hacer más 'Chinas'" esta temporada.

"Ha sido mi mejor inicio de temporada hasta ahora. No ha sido fácil. Me da rabia que Mercedes y Ferrari estén a años luz del resto de escuderías, a dos segundos. Pero yo personalmente estoy disfrutando más conduciendo el coche este año", afirmó en la presentación del Gran Premio de España, que se celebrará en el Circuito de Cataluña los días 12, 13 y 14 de este mes.

"En mitad de la temporada es imposible cambiar cosas para que el coche mejore mucho. Cuando ves los márgenes y los presupuestos que tienen Ferrari y Mercedes es para tirarse de los pelos. Es imposible que con esta reglamentación los Force India o Williams alcancen la competitividad de Mercedes. Yo creo que Liberty Media -organizadores- va a poner a todos de acuerdo para que al menos cuatro puedan optar a ganar una carrera", añadió.

Sobre el Gran premio de China, confesó que ha sido su "mejor carrera hasta ahora en la Fórmula 1". "Vamos a intentar hacer más 'Chinas'. Confío en que Toro Rosso vaya a traer una buena mejora, espero que la nuestra sea mejor mejora que la de los demás, y que nos ponga a la altura de Williams, que parece el cuarto mejor equipo. Así te metes entre los ocho mejores y, si alguno falla, aún mejor", dijo Sainz, que es noveno en la general con 11 puntos, tras haber puntuado en tres carreras de las cuatro que ha corrido esta temporada, siendo el séptimo puesto de China su mejor resultado este curso.

Sin embargo, el piloto español fue sexto clasificado en el circuito de Cataluña en 2016, en la que fue "la primera gran carrera donde" no le "pasó nada". En esa hice buen clasificación, buena salida, no hubo 'pit-stop' malo, no pinchamos y no me tocaron. Todo el mundo estaba sorprendido y yo, sentía que, por fin, ya tocaba. 2016 en ese sentido fue sorprendente para mí por conseguir dos sextos puestos más", expresó.

Además, Sainz se mostró "muy satisfecho" con el cambio de normas de este año. "A los pilotos se nos exige mucho más. Entre compañeros de equipo cada vez hay más diferencias y más exigencia con el resto de pilotos. Nos lleva más al límite de nuestra capacidad", comentó.

"TENGO UNA RUTINA MUY METÓDICA ANTES DE CADA CARRERA"

Al ser preguntado por su rutina antes de cada carrera, el madrileño confesó que hace "muchas cosas, quizás demasiadas" antes de competir. "Tengo una rutina muy metódica antes de cada carrera, para los jueves, viernes, sábados y domingos. Siempre me subo por el lado derecho del coche, poniendo el pie izquierdo primero. Me pongo primero el guante izquierdo y también llevo ropa interior de la suerte", afirmó.

Sobre la Grada de animación que lleva su nombre en el Gran Premio de España, que se estrenó el curso pasado con 1.000 asistentes, el madrileño se mostró muy contento por el recibimiento y la demanda que está teniendo para este año. "Imagínate, cuando de repente sacamos el año pasado en 2016 una primera prueba a ver qué pasaba y se vendieron 1.000 entradas me quedé sorprendido", espetó.

"La gente mandaba mensajes por Twitter, que parece que no, pero los leo, y me decían que por fin podían ver una carrera de Fórmula 1. Este año lo hemos incrementado, ya van 2.500 y habrá gente que repita del año pasado. Me acuerdo que cuando pasé por la curva 12 e iba tercero miré un poco a la grada y estaban todos como locos. Son recuerdos que quedan grabados para siempre", manifestó.

Respecto al circuito en el que Sainz se siente más cómodo conduciendo, apuntó que es el de Barcelona, en el que competirá este 14 de mayo. "Es el de Barcelona, y no porque estén aquí los responsables. Yo creo que me lo podría hacer con los ojos cerrados. Es el circuito que mejor tiene modelado los simuladores y llevo desde 2010 rodando ahí", dijo

"NO EXISTE EL COMPAÑERO DE EQUIPO IDEAL"

El de Toro Rosso fue contundente al afirmar que "no existe" el compañero de equipo ideal. "Simplemente te lo ponen y no puedes hacer nada. Yo creo que ya pocos pueden pedir compañero, ni siquiera los más grandes. Cada vez que pasa eso llega uno que le pone las cosas complicadas", expresó. También alabó la constancia de sus resultados y los de su compañero, Daniil Kvyat. "Estamos en una décima de diferencia los dos siempre. Somos el equipo de mitad de parrilla con resultados más constantes, así que Toro Rosso puede estar contento", manifestó.

Por otro lado, al ser preguntado por el coche con el que le hubiese gustado competir de todos los de la historia de la Fórmula 1, el español eligió un McLaren. "No es por crear polémica, pero me gustaba mucho el McLaren de 2007 de Fernando y Hamilton. Era el más bonito y de los más rápidos", confesó.

Además, Sainz tiró de sentido del humor para responder si alguna vez había abollado su coche en la calle. "Claro, y quién no. Conducir bien a 300 por hora no quiere decir que aparcando no tengas sustos. Pero ojo, menos que la gente normal", dijo entre risas.

Puesto de nuevo ante una elección, el madrileño afirmó que preferiría competir contra Ayrton Senna y Alain Prost que contra Fernando Alonso y Michael Schumacher. "Competiría contra Senna y Prost, porque contra Alonso ya compito, aunque contra Schumacher me hubiera encantado. Así que es dos o uno. Me quedaría con Senna y Prost", aseveró.

Finalmente, el piloto confesó que vio la primera prueba de Fernando Alonso en el circuito de 'Indy', donde correrá las 500 Millas de Indianápolis. "Dio 110 vueltas, pero fueron en un circuito de 20 o 25 segundos. Le gustaría haber dado más, seguro. Confío en él y sé que lo va a hacer bien", concluyó.