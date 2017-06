Sainz, sancionado con tres puestos en la parrilla de Baku

Etiquetas

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) tendrá tres puestos de penalización en el Gran Premio de Azerbaiyán, el próximo 25 de junio, al ser sancionado este domingo durante el Gran Premio de Canadá por su choque con el francés Romain Grosjean (Haas) en la primera vuelta.

El madrileño, que tuvo que abandonar en ese incidente, fue sancionado por un movimiento a la derecha con "poco cuidado y potencialmente peligroso", en el cual topó con Grosjean. Sainz se llevó la peor parte al perder el control de su monoplaza y salirse de la trazada llevándose por delante a Felipe Massa (Williams).

"Me he ido por fuera en la curva dos para adelantar a Alonso y a partir de ahí no he visto qué ha pasado. Tenía un coche Haas en mi ángulo muerto, que no veía y nos hemos tocado. Gracias a Dios no ha pasado nada porque ha sido un golpe duro", apuntó tras la carrera Sainz en declaraciones a Movistar Plus.

"El fin de semana ya empezó un poco torcido y cuando sales en medio del pelotón estas cosas pueden pasar", añadió un Sainz que reconoció que el circuito de Baku no será el mejor para su monoplaza, antes de saber que además tendrá que retrasar tres puestos su posición de parrilla.