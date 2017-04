300 TRABAJADORES DE ILUNION PARTICIPARÁN EN LA ‘TANDA DE LOS HÉROES’ DE LA SPARTAN RACE MADRID

Etiquetas

- Uno de cada tres participantes tiene algún tipo de discapacidad. ILUNION Hotels, la cadena hotelera del grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, patrocinará la ‘Tanda de los héroes’ de la Spartan Race, la mayor carrera de obstáculos a nivel mundial, que este domingo tendrá lugar en la madrileña localidad de San Agustín del Guadalix.Según informó hoy el grupo empresarial, el equipo de trabajadores de ILUNION correrá en la llamada ‘Tanda de los héroes’, donde uno de cada tres participantes tiene algún tipo de discapacidad. El circuito consta de cinco kilómetros y el objetivo es que todo el grupo llegue a la meta al mismo tiempo, superados los 20 obstáculos y sin que nadie quede atrás.La ‘Tanda de los héroes’ es una de las carreras que constituyen la Spartan Race Madrid, que se celebra en San Agustín del Guadalix los días 22 y 23 de abril. Además, es la primera de la temporada en España de este popular circuito de obstáculos.Tras los dos días de carrera en Madrid, Spartan Race pasará por las siguientes ciudades: Barcelona (27 y 28 de mayo), Bilbao (24 de junio) y Valencia (28 de octubre). “Esta actividad deportiva refleja el trabajo diario y conjunto de los empleados de la compañía por la integración social. Además, es una buena oportunidad para poner en valor la capacidad de superación y el esfuerzo de las personas con discapacidad”, indica la nota. Entre los participantes estarán el consejero delegado del Grupo ILUNION, Alejandro Oñoro; el director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales del grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, Fernando Riaño, y el director general de la citada cadena hotelera, José Ángel Preciados.“En 2016 pasamos de 65 participantes en la carrera de Madrid a 170 personas en la ciudad de Valencia, que demostraron que las barreras físicas no existen, que todo es posible con actitud y colaboración”, señala José Ángel Preciados, director general de ILUNION Hotels. ILUNION HOTELS, EMPRESA SALUDABLEILUNION Hotels fue una de las galardonadas en la pasada edición de los Premios Mi Empresa Es Saludable, en la categoría de Buenas Prácticas en Responsabilidad Social. Este premio reconoce acciones de la compañía como la participación en la Carrera de las Empresas, en el programa INNOVAESTRÉS o la iniciativa #WeAreHeroes.