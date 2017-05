Vettel: "Alonso tiene la reputación que tiene no sólo por sus dos Mundiales"

Etiquetas

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) recalcó que el español Fernando Alonso (McLaren) "tiene la reputación que tiene no sólo por sus dos títulos" de campeón del mundo de Fórmula 1, en relación a una posible vuelta del asturiano al 'Cavallino Rampante', al mismo tiempo que tampoco quiere hacer caso a los rumores de que el año que viene podría fichar por Mercedes.

"Debo estar listo para pilotar venga quien venga. Creo que Fernando tiene la reputación que tiene por muchas razones, no solo por sus dos títulos si no por muchas carreras, por estar muchos años cerca. Yo firmo mi contrato, no el de otra gente, así que no es mi decisión. Los compañeros que he tenido han sido muy diferentes, no sólo como persona sino también como pilotos", expresó Vettel este jueves en rueda de prensa después de que el asturiano no dejase claro que seguirá en McLaren en 2018.

El tetracampeón del mundo tuvo un momento curioso con el ovetense cuando fue preguntado sobre con quien le gustaría tener un duelo en la última curva de Montmeló, escenario este fin de semana del Gran Premio de España. "Pelea conmigo, me adelantas en la recta", le cortó Alonso antes de que pudiese responder el germano provocando las risas en la sala. "Sí, sería genial verte ahí", replicó Vettel.

Por otro lado, el alemán desconoce los rumores procedentes de la prensa italiana que le sitúan en las 'flechas plateadas'. "Quizás deberías preguntar a los italianos, parece que saben más que yo. Creo que la situación está clara y obviamente, el principal foco es en esta campaña y no es un secreto. Nos encontramos en una muy buena posición y es lo que queremos mantener, lo demás no es importante. Ha habido siempre rumores en otros años, quizás desde Italia o desde Alemania", afirmó.

En cuanto a la pelea por el campeonato, el de Heppenheim reconoció que están "en mucho mejor posición que otros años", pero recordó que "todavía es muy pronto". "Creo que esta será una carrera importante y habitualmente la gente trae cosas nuevas", indicó.

"Mercedes ha tenido una fenomenal racha en el último par de años y todavía son el rival a batir, no sólo carrera a carrera sino en en el global también han sido el equipo dominante y es difícil romper eso, pero creo que estamos dando lo mejor de nosotros", añadió.

Además, Vettel apuntó que todos conocen "muy bien" el trazado de Montmeló por los tests de pretemporada, pero que "las condiciones son muy diferentes" a las que se encuentran en febrero y marzo. "Tengo ganas de rodar el viernes y entonces prepararnos para el sábado. Luego intentaremos hacer la mejor calificación y preparar la carrera bien", remarcó.