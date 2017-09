Vettel: "El coche estaba demasiado dañado"

Etiquetas

El piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) ha asegurado que el monoplaza estaba "demasiado dañado" después del accidente sufrido en la salida, en el que se han visto involucrados su compañero de equipo Kimi Raikonen y Max Verstappen (Red Bull), para poder continuar compitiendo en el Gran Premio de Singapur.

"Hemos tenido que parar, después de la curva tres. Creo que había demasiado daño en el coche y ya daba igual, el coche estaba dañado", explicó el alemán a los medios tras su forzado abandono.

Sobre el accidente, dijo no saber "qué ha pasado". "He tenido una salida normal, la de Max era un poco mejor, pero luego creo que estábamos ahí igualados. He intentado cerrar un poquito en la trazada, viendo a Max en el espejo y lo siguiente que he visto ha sido el contacto y luego el coche de Kimi, así que no sé qué ha pasado, no he visto mucho más. A decir verdad, ya da igual, la carrera se ha acabado para nosotros tres, es una pena", se sinceró.

Preguntado por la primera posición de Lewis Hamilton en carrera, Vettel admitió que no podía "hacer nada" y se mostró "amargado". "Es una carrera muy larga, pero ahora mismo estamos en el lado malo de la pista, así que eso no va a ayudar y realmente ya no importa. No hay mucho que podamos hacer, es muy amargo pero ya está hecho", concluyó.