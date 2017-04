Vettel: "El domingo estará muy apretado"

Etiquetas

El piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) ha asegurado que la carrera del domingo en el Gran Premio de Rusia, en la que partirá desde la pole, estará "muy apretada" porque tanto los Ferrari como los Mercedes tienen un buen ritmo, y ha afirmado que el monoplaza ha funcionado de manera "fantástica" este fin de semana.

"Hemos tenido un buen comienzo de temporada. En calificación, Mercedes ha estado muy fuerte, y nosotros estamos en el frente. Hemos conseguido mejorar el coche para esta carrera. Estoy seguro de que mañana estará muy apretado. Ellos tenían un buen ritmo a largo plazo, pero por ahora estamos muy contentos de que estemos de vuelta", declaró tras la sesión de calificación.

Por otra parte, el tetracampeón del mundo analizó el desarrollo de la clasificatoria en el circuito de Sochi. "He tenido un buen comienzo en la sesión, me sentí razonablemente cómodo, y entonces en la Q2 perdí un poco el ritmo. En la Q3, el primer intento no fue muy bien, pero al final he conseguido una buena vuelta", indicó.

"Sabía que estaría apretado y que podría ser primero. Sólo pensaba 'decidme algo, decidme algo', y cuando recibí el mensaje de que lo había conseguido, toqué el cielo. El coche ha ido fantástico este fin de semana", concluyó.