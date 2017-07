Vettel: "Me hacía falta sólo una vuelta más para superar a Bottas"

Etiquetas

El piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) se ha mostrado convencido de que si hubiera habido "una vuelta más" habría conseguido adelantar a Valtteri Bottas (Mercedes) e imponerse en el Gran Premio de Austria, aunque con su segunda posición se ha afianzado en el liderato en la clasificación general del Mundial.

"En la primera parte de la carrera ha sido más difícil. En las últimas vueltas casi lo consigo, me hacía falta sólo una vuelta más. Quería ganar pero ser segundo y estar líder del Mundial es un buen resultado", explicó el piloto en la ceremonia del podio.

El alemán se mostró satisfecho con la carrera que había hecho y con el "final" del tramo, cuando puso los "neumáticos blandos". "Estoy muy feliz. ¿Como te sentirías tú? He estado muy cerca, a medio segundo de la victoria, he apretado y me he sentido mucho mejor al final al poner los neumáticos blandos", indicó.

Además, el teutón se mostró convencido de que Bottas se "adelantó" en la salida. Después de este Gran Premio, Vettel, con 171 puntos, amplía en veinte su ventaja sobre su máximo perseguidor, Lewis Hamilton, que tiene 151.