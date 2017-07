Vettel: "Lo que hice es incorrecto, era una acción innecesaria"

Etiquetas

"Cometí un error, he pedido disculpas y no es algo que pueda desaparecer, no puedo volver atrás"

El piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) reconoció este jueves que su acción de embestir a Lewis Hamilton (Mercedes) en Bakú en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán, que le conllevó una sanción, fue "incorrecta" y pidió perdón por lo sucedido al británico además de celebrar que puedan pasar página y centrarse en la próxima carrera en Austria.

"Tomé una decisión incorrecta, me sancionaron y perdí una victoria potencial. Podían habernos quitado muchos más puntos. El movimiento que hice, ponerme a su lado, es incorrecto y es lo que todo queréis escuchar pero no hay mucho más a decir", comentó Vettel este jueves en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Austria.

El germano argumentó que se sorprendió ante lo que consideró un frenazo de Hamilton que les hizo colisionar, pero lamentó su acción posterior de ponerse al lado del británico y su volantazo para golpearle de nuevo. "Me sorprendí, tenía la impresión de que jugaba conmigo y me puse a su lado y reaccioné por encima de lo necesario", aceptó.

"Sentí que Lewis había frenado. No había malas intenciones de Lewis, en su momento sí pensé que tenía esa sensación. Fue el calentón del momento y no tiene sentido alargarlo. Tenía una visión totalmente diferente dentro del coche a lo que vi después con distancia. Tuve la oportunidad de hablar con Hamilton después de la carrera y no quiero darle más bombo del que ya tiene", reiteró.

No obstante, el alemán quiso dejar claro que en ningún momento, ni en caliente, se le pasó por la cabeza dañar al británico. "La intención no era hacerle daño ni dañar a su coche, íbamos muy lentos. Pero era una acción innecesaria que no me dio nada y que no debía hacer", aseveró.

En este sentido, celebró que Hamilton no le dé más importancia a lo sucedido y que aceptara sus disculpas. "Estoy contento de escuchar que no ha tenido un impacto mayor. Lo que hice estuvo mal y me he disculpado, ahora depende de Lewis. Es agradable ver que podemos seguir adelante y olvidar el asunto. El respeto que nos tenemos dentro y fuera de la pista nos ayuda en estos momentos", comentó.

"Ambos somos maduros como para saber que cometí un error, he pedido disculpas y no es algo que haga que desaparezca, no puedo volver atrás y no hacerlo. Es bueno saber que podemos centrarnos en lo que viene y no en lo que ha quedado detrás. Y en Austria debería salir todo bien para esta carrera y que sea más tranquila", auguró.